Giải pháp cho máy bay cất - hạ cánh trong sương mù

TPO - Trước tình trạng sương mù dày đặc thường xuyên gây tê liệt hoạt động bay tại miền Bắc dịp đầu năm, Cục Hàng không Việt Nam chính thức triển khai phương thức bay dẫn đường vô tuyến chính xác mới. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể năng lực khai thác và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), khu vực miền Bắc, đặc biệt là Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, thường xuyên chịu ảnh hưởng của hiện tượng sương mù dày và mây thấp trong các tháng đầu năm. Theo các cơ quan chuyên môn, sương mù kết hợp với không khí lạnh, mưa phùn làm giảm mạnh tầm nhìn trên đường băng, buộc nhà chức trách phải hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động cất hạ cánh để đảm bảo an toàn.

Thực tế cho thấy, trước đây khi đầu đường cất - hạ cánh 11L (CHC) chỉ áp dụng phương thức bay cũ, hoạt động khai thác bị hạn chế đáng kể mỗi khi tầm nhìn giảm xuống dưới 550m. Hệ quả là hàng loạt chuyến bay phải bay vòng chờ, chuyển hướng hạ cánh sang sân bay dự bị hoặc hủy chuyến, gây xáo trộn luồng không lưu và gia tăng áp lực lớn cho công tác điều hành bay.

Điển hình như sáng 27/1, sương mù dày đặc tại Nội Bài khiến 5 chuyến bay phải bay vòng chờ, 4 chuyến khởi hành chậm giờ và 4 chuyến khác buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống Cát Bi (Hải Phòng) và Đà Nẵng. Tình trạng này không chỉ phát sinh chi phí lớn cho các hãng hàng không mà còn gây ra chậm chuyến dây chuyền, ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hành khách.

Hiện tượng sương mù tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công.

Để khắc phục căn bản tình trạng trên, Cục HKVN, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp triển khai phương thức bay dẫn đường vô tuyến chính xác cho đường CHC 11L.

Đây là bước tiến quan trọng về mặt kỹ thuật hạ tầng. Cụ thể, hệ thống các trạm phát tín hiệu vô tuyến dọc hướng tiếp cận và hệ thống đèn tín hiệu, đường CHC đã được trang bị đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về độ chính xác và độ tin cậy của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Cùng đó, cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử cũng được hoàn thiện để phục vụ thiết kế phương thức bay mới.

Không chỉ nâng cấp thiết bị, quy trình phối hợp hiệp đồng giữa Công ty Quản lý bay miền Bắc, Cảng HKQT Nội Bài và các đơn vị liên quan cũng được chuẩn hóa, đảm bảo sự tương thích chặt chẽ giữa con người, hạ tầng và quy trình khai thác.

Việc áp dụng phương thức bay mới cho phép hạ thấp giới hạn khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, giúp máy bay hạ cánh an toàn ngay cả khi sương mù dày, mưa lớn hay ban đêm.

Lãnh đạo Cục HKVN nhấn mạnh, giải pháp này mang lại lợi ích thiết thực khi nâng cao rõ rệt tỷ lệ hạ cánh thành công trong thời tiết xấu, giảm thiểu tình trạng tàu bay phải bay chờ hoặc chuyển hướng. Điều này giúp duy trì năng lực khai thác liên tục của sân bay Nội Bài, giảm áp lực lên hạ tầng mặt đất cũng như hệ thống điều hành bay.

Đối với các hãng hàng không, công nghệ này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu và các chi phí phát sinh do thay đổi kế hoạch bay. Quan trọng hơn, chỉ số đúng giờ của chuyến bay được cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách.