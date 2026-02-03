Thực đơn hơn 200 món và không gian sang trọng giúp D’Maris TP.HCM

Với thực đơn hơn 200 món ăn đa quốc gia cùng không gian sang trọng, D’Maris – chuỗi buffet quốc tế đến từ Hàn Quốc đang từng bước tạo dấu ấn tại TP. Hồ Chí Minh, trở thành điểm đến quen thuộc của thực khách yêu thích buffet cao cấp nhờ mô hình đa văn hóa và trải nghiệm dịch vụ được đầu tư bài bản

D’Maris và định hướng phát triển trong phân khúc buffet quốc tế

Thị trường buffet tại TP. Hồ Chí Minh những năm gần đây đang chứng kiến sự cạnh tranh sôi động khi số lượng nhà hàng liên tục gia tăng, đặc biệt ở phân khúc trung – cao cấp. Cụ thể, mô hình buffet đa quốc gia và buffet trải nghiệm đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhóm khách hàng đô thị, sẵn sàng chi trả cao hơn cho chất lượng món ăn và dịch vụ.Trong bối cảnh đó, D’Maris gia nhập thị trường với định hướng phát triển và chiến lược đầu tư dài hạn.

Từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, D’Maris định hướng xây dựng hình ảnh một nhà hàng buffet không chỉ chú trọng số lượng món ăn, mà còn tập trung vào việc đề cao trải nghiệm. Thương hiệu này hướng đến việc tạo ra một không gian nơi thực khách có thể thưởng thức tinh hoa ẩm thực của nhiều quốc gia trong cùng một bữa ăn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng đô thị.

Với quy mô rộng, phong cách vận hành chuyên nghiệp cùng sự đồng bộ trong trải nghiệm tại các chi nhánh, D’Maris dần tạo dựng hình ảnh một chuỗi buffet quốc tế chỉn chu trong phân khúc cao cấp. Việc lựa chọn TP. Hồ Chí Minh – đô thị năng động với đời sống ẩm thực sôi động và đa dạng – làm điểm đến phát triển cho thấy định hướng tiếp cận thị trường nghiêm túc, đồng thời phản ánh tầm nhìn dài hạn của thương hiệu trong hành trình chinh phục thực khách Việt.

Một trong những điểm đáng chú ý tại D’Maris là thực đơn với hơn 200 món ăn, được xây dựng trên cơ sở kết hợp nhiều nền ẩm thực khác nhau. Thực khách có thể lựa chọn các món mang phong vị Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, đồng thời còn có các món Âu hiện đại, hải sản tươi sống và các món tráng miệng đa dạng.

Các khu vực ẩm thực được bố trí theo từng nhóm món, giúp thực khách thuận tiện lựa chọn theo các món ăn theo sở thích cá nhân. Từ các món khai vị nhẹ nhàng, món chính đậm đà cho đến các món tráng miệng tinh tế, mỗi nhóm món đều góp phần tạo nên một hành trình ẩm thực trọn vẹn trong suốt bữa ăn. Đặc biệt, mô hình bếp mở cho phép thực khách trực tiếp quan sát các quá trình chế biến món ăn, từ đó tạo nên niềm tin và sự yên tâm về chất lượng món ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm

Nguyên liệu sử dụng tại D’Maris được lựa chọn kĩ lưỡng theo tiêu chí đảm bảo về độ tươi ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm thường xuyên rà soát, điều chỉnh và cập nhật thực đơn nhằm đáp ứng được nhu cầu cũng như thị hiếu ngày càng phong phú, đa dạng của thực khách. Việc chú trọng cân bằng giữa số lượng và chất lượng món ăn góp phần giúp D’Maris duy trì sức hút, phát triển bền vững và đồng thời tạo nên một dấu ấn riêng biệt trong phân khúc buffet trên thị trường, đặc biệt là tại các nơi đô thị lớn.

Không gian và dịch vụ – mảnh ghép nâng tầm trải nghiệm ẩm thực

Bên cạnh thực đơn đa dạng và phong phú, nhà hàng còn đầu tư mạnh mẽ vào không gian và dịch vụ, xem đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Không gian tại D’Maris được đầu tư theo phong cách hiện đại, sang trọng với thiết kế mở và diện tích rộng rãi. Cách bố trí bàn ghế khoa học, khoảng cách hợp lý giữa các khu vực dùng bữa giúp thực khách vừa cảm nhận được sự riêng tư cần thiết, vừa giữ được sự thoải mái trong suốt trải nghiệm. Tông màu nhã nhặn kết hợp cùng hệ thống ánh sáng được tính toán kỹ lưỡng góp phần tạo nên một không gian ẩm thực cao cấp, phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng, từ gia đình, bạn bè đến các buổi gặp gỡ, tiếp khách hay tổ chức sự kiện.

Đội ngũ nhân viên của D’Maris được đào tạo bài bản, chú trọng phong cách phục vụ chuyên nghiệp và thái độ thân thiện. Từ khâu đón tiếp, hướng dẫn cho đến hỗ trợ trong suốt thời gian dùng bữa, mọi quy trình phục vụ vận hành đồng bộ, góp phần xây dựng hình ảnh một chuỗi nhà hàng buffet quốc tế chỉn chu và chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường ẩm thực đang cạnh tranh cao.Việc duy trì chất lượng không gian và dịch vụ là yếu tố giúp nhà hàng buffet D’Maris tạo dấu ấn mạnh mẽ trong phân khúc buffet quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.