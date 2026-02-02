Cận cảnh cảng Cái Lân - Quảng Ninh dự kiến hoán cải công năng

TPO - Cảng Cái Lân là cảng nước sâu nằm ngay cửa ngõ vào vịnh Cửa Lục, kết nối với trục cao tốc, quốc lộ, đường sắt và tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, thuận lợi cho việc phát triển du lịch khi được hoán cải công năng.
Hạ tầng giao thông kết nối tới cảng đã được đầu tư đồng bộ bao gồm đường gom kết nối với cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội, Quốc lộ 18 và tuyến đường sắt Yên Viên (Bắc Ninh) - Phả Lại (Hải Phòng) - Hạ Long - Cái Lân (Quảng Ninh) dài 131 km. Trong tương lai, tuyến đường sắt này sẽ kết nối với tuyến đường sắt Quảng Ninh - Hải Phòng và đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.