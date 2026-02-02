Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Cận cảnh cảng Cái Lân - Quảng Ninh dự kiến hoán cải công năng

Quốc Nam

TPO - Cảng Cái Lân là cảng nước sâu nằm ngay cửa ngõ vào vịnh Cửa Lục, kết nối với trục cao tốc, quốc lộ, đường sắt và tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, thuận lợi cho việc phát triển du lịch khi được hoán cải công năng.

tp-quocnam-dji-0614.jpg
Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây, địa phương đang định hướng chuyển đổi công năng cảng Cái Lân thành cảng du lịch. Đây được coi là bước đột phá giúp tăng không gian phát triển đô thị, hạ tầng du lịch cho vịnh Cửa Lục theo hướng hiện đại.
tp-quocnam-dji-0649.jpg
Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Cảng Cái Lân hiện là cảng nước sâu nằm trong vịnh Cửa Lục. Cảng nằm trên địa bàn phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh có độ sâu luồng khoảng âm 10m, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 1-5 vạn tấn.
tp-quocnam-dji-0623.jpg
Cảng Cái Lân gồm 7 bến đi vào hoạt động từ năm 2004 với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản. Sau đó cảng được Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận tải (cũ) quản lý, vận hành. Hiện tại, các bến cảng được giao cho Công ty CP Cảng Quảng Ninh và Cảng Container quốc tế Cái Lân của một liên doanh quốc tế quản lý, khai thác.
tp-quocnam-dji-0625.jpg
Cả hai cảng này đều đang thực hiện làm kho bãi và chuyển tải dăm gỗ phục vụ xuất khẩu. Với 7 cầu cảng tổng chiều dài gần 1.500m và tổng diện tích bến bãi, kho tàng trên 50ha đã được đầu tư, việc chuyển đổi từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch sẽ giúp tối ưu việc tiếp đón các tàu du lịch quốc tế lớn tới Quảng Ninh và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dịch vụ du lịch.
tp-quocnam-dji-0671.jpg
Cảng Cái Lân nằm không xa cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và khu bến tàu du lịch tư nhân quy mô lớn đang khai thác tại vịnh Hạ Long, tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu chuyển đổi công năng theo hướng phát triển du lịch và dịch vụ.
tp-quocnam-dji-0664.jpg
tp-quocnam-dji-0612.jpg
Hạ tầng giao thông kết nối tới cảng đã được đầu tư đồng bộ bao gồm đường gom kết nối với cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội, Quốc lộ 18 và tuyến đường sắt Yên Viên (Bắc Ninh) - Phả Lại (Hải Phòng) - Hạ Long - Cái Lân (Quảng Ninh) dài 131 km. Trong tương lai, tuyến đường sắt này sẽ kết nối với tuyến đường sắt Quảng Ninh - Hải Phòng và đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.
tp-quocnam-dji-0627.jpg
Đại diện UBND phường Bãi Cháy, cho biết sau khi họp và sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phường đã có rà soát tổng thể khu vực cảng và có báo cáo. Hiện tại Sở Xây dựng đang là đầu mối tổng hợp và xây dựng phương án chuyển đổi cảng Cái Lân sang cảng du lịch.
tp-quocnam-dji-0629.jpg
Ngoài cảng Cái Lân, trong vùng nước của vịnh Cửa Lục còn có các cảng chuyên dùng, như: Cảng dầu B12; Cảng Nhà máy Xi măng Thăng Long, Nhiệt điện Thăng Long, Xi măng Hạ Long... Cùng với đó, xung quanh vịnh Cửa Lục có khá nhiều cơ sở công nghiệp đang nằm trong diện di dời.
tp-quocnam-dji-0646.jpg
Các nhà máy xi măng Hạ Long và Thăng Long, với những hệ thống băng tải dài hàng km vươn ra giữa vịnh Cửa Lục được tỉnh Quảng Ninh chủ trương di dời trước năm 2030.
tp-quocnam-dji-0642.jpg
Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh khởi công xây dựng cầu Cửa Lục 2 trong năm 2026, cầu dài 3,5 km kết nối quốc lộ 279 và quốc lộ 18. Cây cầu mới này dự kiến sẽ có điểm đấu nối tiếp giáp với cảng Cái Lân và được kỳ vọng sẽ hoàn thiện “mảnh ghép” hạ tầng quanh vịnh Cửa Lục, tăng năng lực kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị phía Bắc vịnh.
tp-quocnam-dji-0673.jpg
Theo quy hoạch, vịnh Cửa Lục sẽ là trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc của TP. Hạ Long cũ.
tp-quocnam-dji-0674.jpg
Quảng Ninh cũng nghiên cứu chuyển Trung tâm hành chính của tỉnh về khu vực ven vịnh Cửa Lục, thuộc xã Thống Nhất. Cảng Cái Lân sẽ trở thành cửa ngõ vào vịnh Cửa Lục, khi chuyển đổi thành cảng dịch vụ du lịch sẽ hình thành thêm một cực tăng trưởng mới, gắn với trục hạ tầng chiến lược đang được nghiên cứu đầu tư đồng bộ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - đô thị của Quảng Ninh trong tương lai.
Quốc Nam
#cảng Cái Lân #du lịch Quảng Ninh #vịnh Cửa Lục #phát triển đô thị #kết nối liên vùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục