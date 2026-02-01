Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LÂM ĐỒNG:

Hơn 20.000 người dùng bản đồ số ngắm hoa mai anh đào Đà Lạt

TPO - Bản đồ số ngắm hoa mai anh đào tại Đà Lạt thu hút hơn 20.000 người dùng, trên 110.000 lượt truy cập, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách và xây dựng hình ảnh điểm đến thông minh.

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, với chủ đề "Mai Anh Đào Đà Lạt - Hội tụ sắc xuân" vừa bế mạc.

Bà Trần Thị Vũ Loan - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt - cho biết: Lễ hội năm nay được triển khai với 11 sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng. Các hoạt động không chỉ tôn vinh vẻ đẹp loài hoa biểu tượng mùa xuân của Đà Lạt, mà còn lan tỏa hình ảnh con người nơi đây hiền hòa, thanh lịch và mến khách.

Hoa mai anh đào nở rộ quanh bờ hồ Xuân Hương.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật thực cảnh tại lễ khai mạc, cùng chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng như: Hội thi vẽ tranh thiếu nhi, không gian hoa - ánh sáng - nghệ thuật, triển lãm nhiếp ảnh và hội họa thiếu nhi về hoa mai anh đào.

Bà Trần Thị Vũ Loan thông tin, bản đồ số giới thiệu các điểm ngắm hoa mai anh đào ghi nhận hơn 20.000 người dùng và trên 110.000 lượt truy cập, góp phần đổi mới cách tiếp cận thông tin du lịch, nâng cao trải nghiệm cho du khách, từng bước xây dựng hình ảnh Đà Lạt là điểm đến thông minh và hiện đại.

Các hoạt động trồng cây, vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan đô thị được triển khai rộng khắp, lan tỏa thông điệp phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng. Nhiều địa phương, phường xã trên địa bàn Đà Lạt cũng đồng loạt hưởng ứng, tạo nên không khí lễ hội rực rỡ, lan tỏa sắc xuân trên toàn thành phố.

Du khách check-in cùng mai anh đào tại Đà Lạt.

"Thành công của lễ hội là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của tỉnh Lâm Đồng, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp, cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân và du khách", bà Trần Thị Vũ Loan nhấn mạnh.

Qua lễ hội, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng tầm thương hiệu điểm đến, đóng góp vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững và phấn đấu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.

Thái Lâm
#Đà Lạt #hoa mai anh đào #bản đồ số #du lịch #Lâm Đồng

