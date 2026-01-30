'Chìa khóa' đưa du lịch Cần Giờ cất cánh

TP - Nằm ngay "siêu đô thị" TPHCM, cách trung tâm không quá xa, Cần Giờ sở hữu nhiều lợi thế hiếm địa phương nào có được để phát triển kinh tế du lịch. Tuy nhiên tiềm năng lớn này vẫn chưa được khai mở toàn diện và phát triển bền vững.

Ngày 29/1, Sở Du lịch TPHCM và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức Hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM” bàn cách đưa Cần Giờ cất cánh.

Cực tăng trưởng mới

Chỉ trong vòng nửa năm gần đây, hàng loạt siêu dự án hạ tầng đã được khởi động tại Cần Giờ, tạo kết nối thuận tiện đi muôn nơi. Như tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, tuyến kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với nút giao Rừng Sác, dự án siêu đô thị lấn biển Cần Giờ, cùng định hướng đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu… Với nền tảng trên, dự báo từ nay đến năm 2030, thời gian kết nối giữa trung tâm TPHCM và Cần Giờ có thể rút ngắn xuống dưới 13 phút, đặc biệt thông qua các tuyến metro. Trong tương lai gần, du khách quốc tế đáp chuyến bay đến sân bay Long Thành hoàn toàn có thể dễ dàng kết nối để tham quan, nghỉ dưỡng tại Cần Giờ thông qua hệ thống hạ tầng liên vùng.

Cùng với các dự án logistics, cảng biển... các công trình với vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng được kỳ vọng tạo nên mạng lưới hạ tầng kết nối đa hướng và đa phương thức, đưa Cần Giờ trở thành điểm kết nối chiến lược giữa TPHCM với vùng Đông Nam Bộ. Đặc biệt, điểm đến Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được Vingroup khởi công tháng 4/2025, với hàng loạt các hạng mục được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu đa trải nghiệm tại một điểm đến sẽ trở thành hạt nhân mũi nhọn cho Cần Giờ, kỳ vọng thu hút 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Đây chính là nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ một “ốc đảo sinh thái” thành một điểm đến du lịch cao cấp; đồng thời góp phần giãn mật độ du khách khỏi trung tâm thành phố, thúc đẩy phân bố lại không gian phát triển du lịch theo hướng cân bằng và bền vững.

Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Phạm Huy Bình cho biết, trong bối cảnh TPHCM vừa mở rộng địa giới hành chính, bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn đến năm 2030, Cần Giờ giữ vị trí chiến lược trong cấu trúc phát triển không gian đô thị - sinh thái - du lịch của thành phố. Cần Giờ sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn quý hiếm được UNESCO công nhận, bờ biển dài hơn 23 km, quỹ đất còn dồi dào, cùng bản sắc văn hóa làng chài đặc trưng. Đây là nguồn lực quý báu để phát triển mô hình du lịch xanh, sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bản địa - điều mà cả du khách trong và ngoài nước đang ngày càng quan tâm.

Đại biểu nghe giới thiệu bản đồ về khu vực Cần Giờ

“Việc phát triển Cần Giờ không chỉ là nhu cầu nội tại của thành phố mà còn đáp ứng xu thế phát triển bền vững của thế giới, tạo thế cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn tài nguyên môi trường” - ông Bình nhìn nhận.

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Sở Du lịch TPHCM cho biết, trong định hướng phát triển, Cần Giờ không đi theo mô hình tăng trưởng nóng mà được xác định là không gian phát triển dựa trên sinh kế bền vững với mô hình “ba bên cùng hưởng lợi” giữa chính quyền, cộng đồng địa phương và du khách. Tinh thần đồng kiến tạo, cùng tham gia và cùng hưởng lợi được xem là nền tảng cốt lõi. Các sản phẩm du lịch gắn với bản địa như homestay sinh thái, ẩm thực địa phương, tour trải nghiệm ngư nghiệp và nghề muối không chỉ tạo nguồn thu mà còn góp phần gìn giữ văn hóa biển và bản sắc cộng đồng. Việc bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống tiếp tục được đặt song hành với phát triển du lịch.

Bí quyết để Cần Giờ bứt phá

Thạc sĩ Huỳnh Hồ Đại Nghĩa - Khoa Lịch sử và Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cho rằng, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội phát triển mới với nhiều lợi thế độc bản, nhưng theo các chuyên gia, điều cốt lõi không nằm ở việc "bán cái mình có" mà là "bán cái du khách cần". Chuyển từ bảo tồn tĩnh sang bảo tồn động, từ phát triển dàn trải sang kiến tạo bản sắc và chiều sâu trải nghiệm được xem là chìa khóa để Cần Giờ phát triển bền vững.

Loạt tiện ích đẳng cấp Vingroup đầu tư tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ nhìn nhận, mục tiêu xây dựng Cần Giờ trở thành một cực tăng trưởng mới không chỉ dừng ở yêu cầu tăng trưởng nhanh, mà phải đồng thời giải quyết ba vấn đề cốt lõi. Đó là duy trì tốc độ phát triển cao nhưng có kiểm soát; tạo ra sự vượt trội về đầu tư và phát triển hạ tầng; bảo đảm đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của toàn vùng và toàn bộ nền kinh tế.

Theo ông Vũ, trên địa bàn Cần Giờ đã và đang triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Hàng loạt dự án hạ tầng và du lịch quy mô lớn được xác định là các điểm nhấn quan trọng, góp phần chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo bà Nguyễn Thị Hòa - Giám đốc Marketing Công ty CP Vinpearl, hạ tầng là điều kiện cần, nhưng sản phẩm du lịch là điều kiện đủ để một điểm đến có thể bứt phá và duy trì sức hút bền vững. Trên nền tảng đó, Vinpearl tham gia phát triển hệ sinh thái sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn, được phát triển đồng bộ trong lòng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, đóng vai trò động lực trực tiếp, đưa Cần Giờ trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế.

“Điều tạo khác biệt cho một “cực tăng trưởng du lịch mới” trong bối cảnh thế giới hiện nay không chỉ nằm ở quy mô, mà còn nằm ở tư duy phát triển dựa trên xu hướng. Đó cũng là cách Vinpearl tiếp cận bài toán Cần Giờ, phát triển sản phẩm dựa trên các dịch chuyển hành vi du khách toàn cầu, từ đó thiết kế hệ trải nghiệm đủ sức thu hút, kéo dài lưu trú và gia tăng chi tiêu tại điểm đến. Đồng thời, năng lực “kích hoạt điểm đến” bằng các trải nghiệm và sự kiện cũng sẽ là một động lực quan trọng để duy trì sức hút quanh năm” - bà Hòa cho biết.

Đại diện Vinpearl cũng khẳng định, với kinh nghiệm kiến tạo và vận hành các điểm đến quy mô lớn cùng định hướng phát triển bền vững, Vinpearl cam kết đồng hành cùng TPHCM trong việc đưa Cần Giờ trở thành điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí mang tầm vóc quốc tế, đóng góp lâu dài cho tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.