Du lịch Tết Nguyên đán 2026: Tây Bắc bắt đầu 'nóng'

TP - Nhằm phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán 2026, các địa điểm du lịch nổi tiếng của Tây Bắc như Sa Pa hay Mù Cang Chải đang chuẩn bị nhiều chương trình hấp dẫn. Nhu cầu dự báo tăng cao, một số homestay ở Mù Cang Chải đã báo “cháy” phòng.

Sa Pa - dày đặc lễ hội dịp Tết

Là khu du lịch quốc gia, định hướng phát triển thành Khu du lịch quốc tế, Sa Pa tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Ngay trong dịp Tết Dương lịch 2026, phường Sa Pa đã đón hơn 148.000 lượt khách, trong đó lượng khách lưu trú chiếm tỷ lệ cao. Công suất sử dụng phòng đạt từ 95% đến 100%, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng trong các ngày cao điểm. Con số này cho thấy nhu cầu du lịch đến Sa Pa dịp lễ, Tết vẫn duy trì ở mức rất cao, bất chấp thời tiết mùa đông và áp lực hạ tầng.

Lễ hội giã bánh giầy của người Mông ở Mù Cang Chải. Ảnh: A Lù

Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sa Pa được dự báo tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Với kỳ nghỉ kéo dài, cùng xu hướng du lịch trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và không gian lễ hội đầu xuân, lượng khách đến Sa Pa có thể tăng mạnh so với ngày thường, tập trung cao vào giai đoạn từ mùng 1 Tết đến hết Rằm tháng Giêng.

Theo ông Liễn, năm nay, phường Sa Pa không chỉ kỳ vọng vào lượng khách tăng mà còn hướng tới nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và lễ hội truyền thống được xây dựng với mật độ dày, trải đều tại nhiều không gian như khu trung tâm, các khu du lịch trọng điểm và những điểm di sản văn hóa.

Từ Lễ hội mùa Xuân, Hội xuân Mở Cổng Trời, Sắc xuân Thác Bạc, Ngày hội núi Hàm Rồng đến các hoạt động thực hành tín ngưỡng, trình diễn văn hóa dân tộc, đều nhằm tạo thêm lựa chọn cho du khách, tránh tập trung quá đông tại một điểm.

“Chúng tôi xác định Tết không chỉ là thời điểm cao điểm du lịch mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Sa Pa xanh, bản sắc, thông minh. Vì vậy, công tác chuẩn bị được triển khai sớm, đồng bộ, từ nội dung lễ hội, công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị đến bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, y tế...”, ông Liễn nói.

UBND phường Sa Pa đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể cho từng nhóm hoạt động, đặc biệt là phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tại các khu vực đông khách.

Chính quyền địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp du lịch, hiệp hội nghề nghiệp để vận động niêm yết giá, không tăng giá dịch vụ dịp Tết, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch quy mô phù hợp.

Một góc Sa Pa mù sương. Ảnh: Phạm Bằng

một số homestay ở Mù Cang Chải “cháy” phòng

Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng của du khách đến các xã vùng cao khu vực huyện Mù Cang Chải (Yên Bái cũ), nay thuộc tỉnh Lào Cai, ngày càng tăng.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ruộng bậc thang nổi tiếng, bản sắc văn hóa dân tộc Mông đậm đà cùng không khí Tết truyền thống vùng cao, các địa phương như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Nậm Có đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp đầu năm.

Theo ghi nhận, lượng khách tìm hiểu thông tin và đặt phòng lưu trú trong dịp Tết tăng mạnh, chủ yếu tập trung tại các homestay, nhà nghỉ cộng đồng. Anh Giàng A Dê, chủ cơ sở lưu trú Hello Mù Cang Chải tại thôn La Pán Tẩn, xã Púng Luông cho biết, ngay từ đầu tháng Chạp đã có nhiều đoàn khách liên hệ đặt phòng, chủ yếu là các gia đình và nhóm bạn trẻ mong muốn trải nghiệm Tết cùng người dân bản địa.

“Công suất phòng của gia đình gần như kín chỗ trong những ngày Tết”, anh Dê chia sẻ.

Không chỉ dịch vụ lưu trú, các hoạt động trải nghiệm như thưởng thức ẩm thực địa phương, tham quan ruộng bậc thang mùa đông, săn mây và đặc biệt là các tour leo núi cũng ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt.

Anh Hờ A Chờ, người làm du lịch tại thôn Chế Cu Nha, xã Mù Cang Chải cho biết, năm nay số lượng đoàn khách tham gia chinh phục các đỉnh núi cao tăng hơn so với các năm trước, kéo dài từ trước Tết đến ngay sau kỳ nghỉ nên chúng tôi phải luôn chủ động để đưa đón khách.

Cùng chung nhận định, anh Hờ A Hồng, thôn Tu San, xã Nậm Có cho biết, mùa này và sau Tết, nhiều du khách lựa chọn các tour leo núi Lùng Cúng và những đỉnh núi lân cận để săn mây. Do đó, các nhóm hướng dẫn viên địa phương luôn chủ động về nhân lực và thời gian nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách.

Trước dự báo lượng khách tăng cao, chính quyền các xã Púng Luông, Mù Cang Chải, Nậm Có đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phục vụ du lịch Tết. Các cơ sở lưu trú được yêu cầu chỉnh trang phòng ốc, đảm bảo vệ sinh, chăn ấm, nước nóng và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Lãnh đạo các địa phương trên cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn các hộ làm du lịch cộng đồng nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần mang đến cho du khách một mùa du lịch Tết an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa vùng cao.