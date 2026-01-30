Du lịch ngoại dịp Tết 2026, khách Việt không còn quan tâm giá rẻ

TP - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày đang tạo nên một mùa cao điểm đặc biệt sôi động của thị trường du lịch. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã lên kế hoạch du lịch từ rất sớm, thay vì chờ sát Tết mới săn tour giá rẻ như trước.

Trải nghiệm trở thành “thước đo” mới

Theo ghi nhận từ nhiều công ty lữ hành, mùa Tết 2026 có một thay đổi lớn so với các năm trước là chất lượng trải nghiệm được đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh giá vé máy bay, khách sạn và tỷ giá đều có biến động, giá tour nước ngoài dịp Tết cũng tăng so với năm trước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mức tăng này không khiến nhu cầu sụt giảm.

Xu hướng du lịch Tết năm nay nghiêng về các trải nghiệm văn hóa và khám phá các câu chuyện phía sau điểm đến

Chị Ngô Hương Sen (công ty lữ hành AZTour) cho biết, phần lớn khách hàng năm nay quan tâm nhiều hơn đến giờ bay, vị trí khách sạn, độ hợp lý của lịch trình, chất lượng bữa ăn và thời gian nghỉ ngơi trong hành trình. “Khách chấp nhận giá cao hơn nếu thấy rõ họ được hưởng dịch vụ tốt hơn và thoải mái hơn”, chị Sen khẳng định.

Trên thực tế, các tour có giờ bay đẹp, khách sạn trung tâm, lịch trình không quá dày đặc, được ưu tiên đặt chỗ sớm hơn so với những tour giá rẻ nhưng phải bay đêm, đổi khách sạn nhiều lần hoặc di chuyển liên tục. Có vẻ như tư duy tiêu dùng của du khách đã thay đổi, họ bắt đầu thờ ơ với lựa chọn “đi được nhiều nơi nhất với chi phí thấp nhất”, quay sang ưu tiên “đi như thế nào để tận hưởng trọn vẹn nhất”.

Ở nhóm khách trẻ, xu hướng này còn thể hiện rõ nét hơn. Anh Thanh Tùng (Công ty Vietravel) chia sẻ: “Thay vì mua tour đại trà, nhiều người lựa chọn các gói du lịch cá nhân hóa, có hướng dẫn viên địa phương, kết hợp hoạt động thủ công, trải nghiệm ẩm thực bản xứ, tham quan làng nghề hoặc tham gia các lễ hội truyền thống. Những tour như vậy thường có giá cao hơn, quy mô nhỏ hơn, nhưng lại được đặt kín từ sớm”.

Du khách sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho các tour du lịch dài ngày hơn, chất lượng cao hơn

Hướng dẫn viên Trịnh Quân (Alleztour) kể: “Từ khoảng sau dịch Covid-19, đặc biệt là dịp Tết, những tour thiết kế riêng cho nhóm nhỏ bán rất nhanh. Có tour vừa mở bán vài ngày đã đủ khách, dù giá cao hơn tour thông thường từ 20 đến 30%”.

Theo anh, nhóm khách trẻ hiện nay không muốn bị gò bó trong lịch trình cứng nhắc, càng không thích cảm giác chạy sô giữa các điểm tham quan. Họ sẵn sàng trả thêm tiền để được tự chọn thời gian nghỉ ngơi, điểm ăn uống, thậm chí là người dẫn đường phù hợp với sở thích cá nhân.

Số liệu từ hệ thống chi nhánh Vietravel cho thấy, lượng khách đăng ký tour nước ngoài trong hai tháng cuối năm 2025 tăng gần 30% so với cùng kỳ. Ngay từ tháng 10, nhiều tour Tết 2026 đã đạt tỷ lệ lấp đầy 50%, thậm chí 60-80% ở một số tuyến.

Đại diện của MayTrip cho biết, các sản phẩm cao cấp như tour Hokkaido mùa đông, trải nghiệm tuyết, onsen, ẩm thực địa phương tại Nhật Bản hay tour khám phá văn hóa tại Hàn Quốc đều đạt tỷ lệ lấp đầy sớm từ tháng 12/2025. Điểm chung của các sản phẩm này là không chạy theo số lượng điểm tham quan, mà chú trọng chiều sâu trải nghiệm.

“Khách ngày càng muốn sống trong điểm đến, muốn hiểu văn hóa, ăn món bản địa, nghe câu chuyện của người địa phương, thay vì chỉ chụp ảnh rồi đi. Đó là lý do những tour thiết kế kỹ lưỡng được ưu tiên. Ngoài ra, với nhiều gia đình, chuyến du lịch đầu năm không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là dịp gắn kết, tái tạo năng lượng và tạo kỷ niệm chung. Vì thế, họ sẵn sàng đầu tư nhiều hơn để tránh những trải nghiệm mệt mỏi, vội vàng”, anh Thanh Tùng nhận định.

Bên cạnh xu hướng du lịch nước ngoài, mùa Tết 2026 cũng ghi nhận sự thay đổi trong cách du khách lựa chọn các điểm đến trong nước. Thay vì tập trung vào những địa danh quen thuộc, đông đúc và dễ check-in, nhiều người bắt đầu tìm đến các vùng có không gian yên tĩnh, gắn với thiên nhiên và đời sống bản địa. Các tuyến Tây Bắc, Tây Nguyên, miền biển Nam Trung Bộ hay vùng nông thôn ven đô Hà Nội, TPHCM được quan tâm nhiều hơn nhờ khả năng mang lại cảm giác thư thái và cân bằng trong những ngày đầu năm.

Năm nay, tâm lý tiêu dùng du lịch đang có sự dịch chuyển rõ rệt: du khách sẵn sàng chi nhiều hơn để đổi lấy những hành trình đáng nhớ, thay vì chỉ chăm chăm so tiền vé hay giá phòng.

Xu hướng tìm câu chuyện phía sau điểm đến

Song song với việc ưu tiên chất lượng dịch vụ, một xu hướng nổi bật khác của du lịch Tết 2026 là sự quan tâm ngày càng lớn đến câu chuyện của điểm đến. Du khách không còn mặn mà với tour 0 đồng, combo siêu rẻ hay hành trình mua sắm dày đặc. Thay vào đó, họ chú ý đến những trải nghiệm mang tính tham gia, như ở nhà dân, học nấu món truyền thống, làm nông nghiệp ngắn ngày, đi chợ phiên, hay dự lễ hội làng,... những hoạt động này giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương và tạo sự gắn kết thực sự với điểm đến.

Theo nhận định của một số đơn vị lữ hành, năm nay có sự bùng nổ của các tuyến tour gắn với văn hóa, lịch sử và thiên nhiên. Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu nhờ hệ thống sản phẩm đa dạng, từ lễ hội đầu năm, trải nghiệm tuyết, đến văn hóa ẩm thực và đời sống bản địa. Với nhiều gia đình Việt, đây là những điểm đến an toàn nhưng vẫn đủ mới mẻ để khám phá.

Bên cạnh đó, du lịch Trung Quốc cũng phục hồi mạnh mẽ. Theo Danh Nam Travel, nhu cầu đi Trung Quốc dịp Tết tăng khoảng 25-30% so với cùng kỳ. Các tuyến Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Cáp Nhĩ Tân, Phượng Hoàng cổ trấn, Cửu Trại Câu được ưa chuộng nhờ kết hợp tham quan cảnh quan với trải nghiệm văn hóa mùa xuân.

Nhiều tour Trung Quốc hiện nay được thiết kế theo hướng chậm hơn, giảm thời lượng mua sắm, tăng thời gian tham quan di sản, phố cổ, làng nghề. Các đơn vị lữ hành cho biết, khách Việt ngày càng quan tâm đến chiều sâu văn hóa, khác với trước đây chỉ thích mua hàng miễn thuế.

Ở phân khúc cao cấp, các điểm đến xa như Ai Cập, Bhutan cũng ghi nhận sức hút lớn. Những tour này hướng tới nhóm khách có thu nhập cao, tìm kiếm trải nghiệm khác biệt. Ai Cập hấp dẫn bởi kim tự tháp, sông Nile, lịch sử cổ đại, trong khi Bhutan mang đến không gian tĩnh lặng, thiên nhiên ít bị can thiệp và đậm đặc các yếu tố tâm linh. Đại diện của MayTrip cho biết, các tour Ai Cập và Bhutan dịp Tết thường kín chỗ sớm dù giá cao, bởi khách hàng coi đây là “hành trình để đời”, khó có thể thực hiện trong những kỳ nghỉ ngắn khác trong năm.