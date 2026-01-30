Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa rét

Nguyễn Hoài
TPO - Từ đêm nay (30/1), miền Bắc sẽ chuyển mưa nhỏ rải rác. Từ ngày mai (31/1) trời bắt đầu chuyển rét, nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc bước vào đợt rét mới.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ đêm có lúc có mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa nhỏ, nền nhiệt giảm dần.

Dự báo khoảng gần sáng mai (31/1), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ. Trong ngày 31/1 sẽ ảnh hưởng đến các khu vực khác của miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Ngày 31/1, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhỏ rải rác. Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 9–12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam 28-31 độ.

Dự báo từ ngày 1/2 đến sáng 4/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nguyễn Hoài
