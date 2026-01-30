Liên tiếp cháy lớn cận Tết, Công an TPHCM cảnh báo 'nóng'

TPO - Công an TPHCM cho biết, nguy cơ cháy nổ trong dịp cận Tết được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng nếu người dân không chủ động các biện pháp phòng ngừa tại các khu dân cư giáp chợ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và tích trữ hàng hóa phục vụ Tết.

Trước việc liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng trên địa bàn TPHCM trong thời gian gần đây, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đặc biệt tại các khu dân cư giáp chợ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và tích trữ hàng hóa phục vụ Tết, Công an TPHCM cho biết, nguy cơ cháy nổ trong dịp cận Tết được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng nếu người dân không chủ động các biện pháp phòng ngừa.

Hình ảnh tan hoang sau vụ cháy 4 căn nhà sát chợ Nhị Thiên Đường rạng sáng 26/1.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), nguyên nhân cháy phổ biến xuất phát từ việc sử dụng điện quá tải, bố trí hàng hóa dễ cháy không bảo đảm khoảng cách an toàn với nguồn nhiệt, nguồn lửa, cũng như sự bất cẩn trong sinh hoạt, thờ cúng và đốt vàng mã.

Để hạn chế nguy cơ cháy nổ, người dân được khuyến cáo hạn chế sử dụng vật liệu dễ cháy trong nhà ở, không tồn trữ xăng, dầu, hóa chất dễ cháy trong khu dân cư; sắp xếp hàng hóa, vật dụng bảo đảm khoảng cách an toàn với bếp, bàn thờ, thiết bị điện sinh nhiệt và ổ cắm điện.

Công an TPHCM cũng lưu ý người dân sử dụng hệ thống điện đúng kỹ thuật, không câu mắc điện tùy tiện, không dùng dây dẫn không phù hợp với công suất thiết bị, không che chắn bóng đèn, ổ cắm bằng vật liệu dễ cháy; đồng thời lắp đặt cầu dao, aptomat, thiết bị chống quá tải, chống rò điện cho từng khu vực.

Lực lượng cảnh sát hướng dẫn người dân chữa cháy. Ảnh C.A

Mỗi hộ gia đình nên chủ động lắp đặt thiết bị báo cháy tại khu vực có nguy cơ cao như bếp, kho, garage và trang bị từ 1–2 bình chữa cháy xách tay để kịp thời xử lý khi sự cố mới phát sinh.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, lực lượng chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn khi thờ cúng và đốt vàng mã, bố trí bàn thờ cách xa hàng hóa, vật liệu dễ cháy; không thắp hương, đèn thờ qua đêm tại khu vực có kho hàng, xưởng sản xuất; chỉ đốt vàng mã tại nơi quy định, thông thoáng, có người trông coi và dập tắt hoàn toàn sau khi đốt.

Ngoài ra, cần ngắt điện khu vực sản xuất, kinh doanh khi nghỉ hoặc ngoài giờ làm việc để hạn chế nguy cơ chập điện gây cháy.

Công an TPHCM nhấn mạnh, phòng cháy là trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tích trữ hàng hóa, sử dụng điện tăng cao dịp cận Tết. Việc chấp hành nghiêm các quy định và khuyến cáo về an toàn PCCC không chỉ giúp bảo vệ tài sản, tính mạng của mỗi gia đình mà còn góp phần bảo đảm an toàn chung cho khu dân cư.