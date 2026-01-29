Cận Tết, nhiều xưởng hàng mã ở Bắc Ninh bốc cháy dữ dội

TPO - Chiều ngày 29/1, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại nhiều xưởng sản xuất hàng mã ở phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ nhà xưởng và hàng hóa bên trong bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Thuận Thành xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại tổ dân phố Đạo Tú. Vụ cháy vào khoảng 15 giờ chiều 29/1, tại nhiều nhà xưởng làm hàng mã. Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại nhiều xưởng làm hàng mã của 7 gia đình. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy, tre, nứa, vàng mã nên ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi gần như toàn bộ nhà xưởng và hàng hóa bên trong.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực tổ chức chữa cháy, khoanh vùng, không để ngọn lửa lan sang các khu nhà dân lân cận. Sau nhiều giờ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều hộ dân bị thiệt hại về tài sản. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.