Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cận Tết, nhiều xưởng hàng mã ở Bắc Ninh bốc cháy dữ dội

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều ngày 29/1, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại nhiều xưởng sản xuất hàng mã ở phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ nhà xưởng và hàng hóa bên trong bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Thuận Thành xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại tổ dân phố Đạo Tú. Vụ cháy vào khoảng 15 giờ chiều 29/1, tại nhiều nhà xưởng làm hàng mã. Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại nhiều xưởng làm hàng mã của 7 gia đình. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy, tre, nứa, vàng mã nên ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi gần như toàn bộ nhà xưởng và hàng hóa bên trong.

z7480738831976-818a6989dfeb120f9f23128c4bc4dc0a.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực tổ chức chữa cháy, khoanh vùng, không để ngọn lửa lan sang các khu nhà dân lân cận. Sau nhiều giờ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều hộ dân bị thiệt hại về tài sản. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thắng
#Cháy lớn tại xưởng hàng mã Bắc Ninh #Tác động đến sản xuất hàng mã dịp Tết #Phản ứng của lực lượng cứu hỏa #Thiệt hại tài sản trong vụ cháy #Nguyên nhân vụ cháy chưa rõ #Ảnh hưởng đến đời sống người dân #An toàn phòng cháy chữa cháy #phường Thuận Thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục