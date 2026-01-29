Tổng Bí thư Tô Lâm tri ân các tiền bối tiêu biểu của Đảng và các Anh hùng liệt sĩ tại Hà Tĩnh

TPO - Chiều 29/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương Nhà bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Hướng tới Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều nay (29/1), tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Lê Minh Hưng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trịnh Văn Quyết - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Đoàn Minh Huấn - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh BHT)

Tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ niềm thành kính, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những công lao to lớn mà đồng chí Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. (Ảnh BHT)

Cùng ngày, tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa trước khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. (Ảnh BHT)

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư và các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn, sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.