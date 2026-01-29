Thời khắc lịch sử của quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu

TPO - Trong cuộc hội đàm và họp báo chung với Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định chuyến thăm của ông là thời khắc lịch sử, khi Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của Liên minh châu Âu trong ASEAN, thể hiện sự gần gũi, sát cánh về tầm nhìn xa trong bối cảnh thế giới khó đoán định.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu chụp ảnh chung tại cuộc hội đàm. Ảnh: Nhật Minh

6 định hướng trọng tâm

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của một Chủ tịch Hội đồng châu Âu kể từ năm 2012, đồng thời là lãnh đạo châu Âu đầu tiên tới Việt Nam sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) với việc hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đánh giá cao vai trò và vị thế của EU là một trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học – công nghệ và văn hóa hàng đầu thế giới, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại; khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển sâu rộng, toàn diện quan hệ với EU, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia thành viên EU. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của EU trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường thông tin tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu những kết quả chính của Đại hội XIV của Đảng, về nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam là xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng EU tiếp tục đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai nội hàm Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU, với 6 định hướng trọng tâm, trong đó có việc tăng cường tin cậy chính trị thông qua các trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới, xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho quan hệ song phương, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành một trụ cột hợp tác song phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU với thủy sản Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai bên thực chất hơn nữa, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN - EU vào năm 2027.

Hai nhà lãnh đạo tại cuộc họp báo chung. Ảnh: Nhật Minh

Nhiều tiềm năng

Bày tỏ vinh dự là vị khách châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau Đại hội XIV của Đảng, thời điểm có ý nghĩa lớn định hướng tương lai của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch nước Lương Cường; nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV; bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới.

Chúc mừng vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, là đối tác chia sẻ điểm đồng với EU về tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ thương mại tự do, tự do hàng hải.

Chủ tịch Antonio Costa khẳng định chuyến thăm của ông là thời khắc lịch sử với việc hai bên nâng cấp quan hệ lên mức độ mới, Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của EU trong ASEAN, thể hiện không chỉ chiều dài chặng đường 35 năm mà còn là sự gần gũi, sát cánh về tầm nhìn xa trong bối cảnh một thế giới khó đoán định như hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, quản trị, an ninh và giao lưu nhân dân; mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại – đầu tư, nông nghiệp, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông…, tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trở thành hình mẫu hợp tác giữa EU với một quốc gia Đông Nam Á.

Hai nhà lãnh đạo đã chính thức công bố việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU lên Đối tác chiến lược toàn diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời thống nhất phương hướng xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột hợp tác mới trong quan hệ song phương; nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của châu Âu trong khoa học, chuyển đổi số và kết nối; thúc đẩy triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU – Việt Nam (EVIPA) nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cho cả hai bên, nhất là việc thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao của EU vào Việt Nam; duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Quốc phòng - An ninh Việt Nam – EU; thúc đẩy hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh biển, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, năng lượng sạch....

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương trong đó có Biển Đông cũng như tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.