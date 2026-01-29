Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/1, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đang tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ.

Sau 5 năm triển khai, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tiếp tục phát huy hiệu quả rõ nét, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN, và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt gần 61 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, đường về đích của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) được rút ngắn hơn với việc có thêm 3 nước, gồm Cộng hòa Síp, Ba Lan và Đức, phê chuẩn hiệp định này trong năm 2025.

Các doanh nghiệp EU tiếp tục là một trong những nguồn đầu tư nước ngoài chất lượng cao tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, hạ tầng, logistics, tài chính - ngân hàng, công nghệ cao và nông nghiệp bền vững.

Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam, đặc biệt là những cải cách về thể chế, thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tiêu biểu có Tập đoàn LEGO (Đan Mạch).

Nhiều dự án hợp tác giữa doanh nghiệp châu Âu và các địa phương Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh, hạ tầng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu đã và đang được triển khai, qua đó góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Đầu tư của châu Âu được kỳ vọng không chỉ mang theo dòng vốn mà còn giúp tiếp cận công nghệ và mô hình phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào quá trình nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển đổi mô hình phát triển của Việt Nam.

Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột mới trong hợp tác Việt Nam - châu Âu. Các thỏa thuận hợp tác với Pháp, Thụy Điển, Estonia… ký kết trong năm 2025 cho thấy sự hưởng ứng kịp thời và cam kết đồng hành của các đối tác châu Âu trước những đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.

Hình ảnh lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa:

Chủ tịch nước Lương Cường đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN