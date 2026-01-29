Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Thu Loan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (29/1), Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại Phủ Chủ tịch.

img-2131.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/1, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đang tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ.

Sau 5 năm triển khai, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tiếp tục phát huy hiệu quả rõ nét, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN, và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt gần 61 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, đường về đích của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) được rút ngắn hơn với việc có thêm 3 nước, gồm Cộng hòa Síp, Ba Lan và Đức, phê chuẩn hiệp định này trong năm 2025.

Các doanh nghiệp EU tiếp tục là một trong những nguồn đầu tư nước ngoài chất lượng cao tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, hạ tầng, logistics, tài chính - ngân hàng, công nghệ cao và nông nghiệp bền vững.

Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam, đặc biệt là những cải cách về thể chế, thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tiêu biểu có Tập đoàn LEGO (Đan Mạch).

Nhiều dự án hợp tác giữa doanh nghiệp châu Âu và các địa phương Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh, hạ tầng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu đã và đang được triển khai, qua đó góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Đầu tư của châu Âu được kỳ vọng không chỉ mang theo dòng vốn mà còn giúp tiếp cận công nghệ và mô hình phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào quá trình nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển đổi mô hình phát triển của Việt Nam.

Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột mới trong hợp tác Việt Nam - châu Âu. Các thỏa thuận hợp tác với Pháp, Thụy Điển, Estonia… ký kết trong năm 2025 cho thấy sự hưởng ứng kịp thời và cam kết đồng hành của các đối tác châu Âu trước những đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.

Hình ảnh lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa:

img-2127.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ảnh: TTXVN
img-2129.jpg
Ảnh: TTXVN
img-2130.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu chụp ảnh cùng các em thiếu nhi Hà Nội tại lễ đón. Ảnh: TTXVN
Thu Loan
#Chủ tịch Hội đồng châu Âu #António Costa #Quan hệ Việt Nam - EU #Liên minh châu Âu #Chủ tịch nước Lương Cường

Xem thêm

Cùng chuyên mục