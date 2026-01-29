Người dân Bắc Ninh nhận 'lương' khi bước sang tuổi 70 vui như Tết

TPO - “Chưa bao giờ dám nghĩ về già lại có lương” là câu nói mộc mạc của người cao tuổi Bắc Ninh đang lan tỏa khắp làng quê, khi chính sách hỗ trợ tiền và bảo hiểm y tế được tỉnh này triển khai đồng bộ sau sáp nhập.

“Nhận lương” ở tuổi 70

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày đều đặn cầm trên tay khoản tiền hỗ trợ hàng tháng của tỉnh Bắc Ninh, nhưng mỗi lần nhắc đến, ông Nguyễn Văn Long (71 tuổi, thôn Đông Lỗ, xã Hiệp Hòa) vẫn không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Với ông, đó không chỉ là 200 nghìn đồng, mà là cảm giác lần đầu tiên trong đời “được nhận lương” khi đã bước sang tuổi xưa nay chỉ nghĩ đến nương nhờ con cháu.

“Thật lòng mà nói, tôi không dám nghĩ có ngày mình 70 tuổi lại được tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tiền hàng tháng. Sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh mới triển khai chính sách này. Người già trong làng cứ bảo nhau, đến 70 tuổi là được nhận lương”, ông Long cười hiền, mắt ánh lên niềm vui.

Niềm vui của vợ chồng ông Nguyễn Văn Long khi nhận tiền hỗ trợ hàng tháng của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Vợ chồng ông Long vốn làm ruộng. Cả đời lam lũ, không có lương hưu, nên khi tuổi cao, vợ chồng ông luôn canh cánh nỗi lo trở thành gánh nặng cho con cháu. Từ ngày có chính sách hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh, mỗi tháng cả hai ông bà đều nhận được 200 nghìn đồng/người.

“Số tiền không lớn, nhưng với người già như chúng tôi là quý lắm. Có thêm khoản chi tiêu nhỏ, đỡ phải ngửa tay xin con cháu. Quan trọng hơn là mình thấy được tỉnh Bắc Ninh quan tâm đến người già”, ông Long bộc bạch.

Câu chuyện của ông Long không phải là cá biệt. Ở thôn Đông Lỗ, niềm vui “nhận lương tuổi 70” đã trở thành câu chuyện thường nhật trong những buổi trà nước đầu làng.

Ông Nguyễn Xuân Nhật, cũng ở xã Hiệp Hòa, năm nay bước sang tuổi 71. Mái tóc bạc trắng, đôi tay chai sần vì cả đời gắn bó với ruộng đồng, ông Nhật kể lại niềm vui giản dị của mình. “Cả đời tôi làm nông, chưa bao giờ nghĩ về già lại có tiền tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ. Mỗi tháng được 200 nghìn đồng, tôi dành để ăn sáng ngoài quán. Tính ra cũng được chục bữa, không phải xin tiền con. Vui lắm”, ông Nhật nói rồi cười xòa.

Ông Nguyễn Xuân Nhật bất ngờ được nhận tiền hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh khi về già.

Theo ông Nguyễn Văn Mỳ – Trưởng thôn Đông Lỗ, hiện toàn thôn có 57 người từ 70 đến 74 tuổi được hưởng chính sách hỗ trợ 200 nghìn đồng/người/tháng. Những ngày đầu triển khai, không ít người cao tuổi còn bán tín bán nghi, nhưng khi tiền được chi trả đầy đủ, đúng hẹn, niềm vui lan tỏa khắp xóm làng.

“Người dân rất phấn khởi. Đây là chính sách thể hiện sự quan tâm rất thiết thực của tỉnh Bắc Ninh với người cao tuổi, nhất là những người không có lương hưu”, ông Mỳ cho biết.

Điểm tựa sức khỏe cho người già

Nếu khoản hỗ trợ tiền mặt mang lại niềm vui tinh thần thì chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế của tỉnh Bắc Ninh lại được xem là "phao cứu sinh" cho sức khỏe của người cao tuổi.

Bà Đào Thị Phán, thôn Đông Lỗ, xã Hiệp Hòa, năm nay tròn 70 tuổi. Tuổi cao, sức yếu, bà thường xuyên bị tụt huyết áp, phải đi khám định kỳ. Trước đây, mỗi năm bà đều phải chắt chiu tiền để tự mua bảo hiểm y tế.

“Giờ tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, tôi mừng lắm. Tuổi già, bệnh tật lúc nào không hay, có thẻ bảo hiểm trong tay thấy yên tâm hơn rất nhiều”, bà Phán chia sẻ.

Hoàn cảnh gia đình bà Phán càng khiến chính sách này trở nên ý nghĩa hơn. Cả đời làm nông, không có lương hưu, bà sống cùng người con trai cả mắc bệnh tâm thần. Với bà, tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ là quyền lợi mà còn là chỗ dựa khi đau ốm.

Bà Đào Thị Phán vui mừng khi được tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.

﻿Ảnh: Nguyễn Thắng

Cùng chung niềm vui, ông Bùi Văn Diện ở thôn Thượng Lát, phường Vân Hà cũng được tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cả hai vợ chồng. Năm nay 67 tuổi, ông Diện vẫn bám ruộng, nhưng sức khỏe đã giảm sút nhiều.

“Có bảo hiểm y tế, vợ chồng tôi yên tâm hơn. Lỡ đau ốm còn có chỗ dựa. Đây là chính sách rất nhân văn”, ông Diện nói.

Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau sáp nhập tỉnh, Bắc Ninh đã ban hành và triển khai đồng bộ 8 nhóm chính sách an sinh xã hội đặc thù, hướng tới mục tiêu bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; chính sách hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng khó khăn.

Bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm; hỗ trợ chương trình “Sữa học đường”; chính sách đặc thù về điều dưỡng, phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

“Các chính sách an sinh xã hội đặc thù này mang dấu ấn của tỉnh Bắc Ninh khẳng định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo ông Hùng, ở các làng quê Bắc Ninh hôm nay, câu chuyện an sinh xã hội không còn là những dòng chữ khô khan trong văn bản, mà hiện hữu trong nụ cười của những người già lần đầu có “lương”, trong tấm thẻ bảo hiểm y tế được nâng niu như của để dành.

Những khoản hỗ trợ không lớn, nhưng mang lại giá trị tinh thần sâu sắc, giúp người cao tuổi bớt lo toan, sống vui, sống khỏe hơn trong những năm tháng xế chiều. Đó cũng chính là thước đo sinh động cho hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội mà tỉnh Bắc Ninh đang kiên trì theo đuổi, phát triển kinh tế song hành với chăm lo đời sống nhân dân, để sự phát triển thực sự lan tỏa đến từng mái nhà, từng phận người.