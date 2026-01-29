TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ tiêu biểu, giỏi việc nước, đảm việc nhà

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố đã tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu, những người được xem là “cánh tay nối dài” của thành phố ở cấp cơ sở.

Sáng 29/1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố đã trao biểu trưng tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu, những người được xem là “cánh tay nối dài” của thành phố ở cấp cơ sở.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong trao biểu trưng và hoa tuyên dương các đảng viên tiêu biểu. Ảnh: Ngô Tùng

Là một trong những đảng viên, Bí thư Chi bộ trẻ nhất được vinh danh, bà Võ Thị Hồng Vy - Bí thư Chi bộ khu phố 60, phường Gia Định đã luôn nỗ lực phát huy tốt vai trò trong công tác phong trào tại địa phương lẫn phát triển sự nghiệp, chăm lo xây dựng gia đình.

Bà Vy đã giữ vai trò Bí thư Chi bộ khu phố được 5 năm. Trước đó, bà tham gia công tác xã hội ở khu phố đến nay đã 15 năm, trải qua các vai trò Tổ phó rồi Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng khu phố.

Nữ Bí thư Chi bộ - đảng viên trẻ Võ Thị Hồng Vy (giữa).

Đặc biệt, nữ Bí thư Chi bộ đồng thời cũng là chủ của một doanh nghiệp, hoạt động được 21 năm trên địa bàn phường Gia Định. “Là chủ doanh nghiệp, tôi bén duyên với công tác xã hội. Ưu tiên thật nhiều thời gian cho công việc, gần như thời gian dành cho cá nhân là không có. Phần lớn thời gian dành cho công việc kinh doanh và công việc khu phố, phần còn lại cố gắng sắp xếp vun vén hạnh phúc gia đình”, bà Vy chia sẻ.

Để có thể “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hằng ngày, bà Hồng Vy đều cố gắng chăm chút cho bữa cơm gia đình. Bà bộc bạch: “Buổi chiều bằng mọi giá phải sửa soạn bữa cơm cho chồng con, sau đó tranh thủ xuống khu phố gặp gỡ, tiếp xúc bà con khu phố”.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Thị Nga - Trưởng khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho rằng, để làm tốt vai trò của công tác Đảng kiêm nhiệm bên cạnh công việc chuyên môn thì phải nỗ lực, dành nhiều đam mê nhằm cùng các cơ quan, đơn vị, cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị.

“Trong Chi bộ, bên cạnh sinh hoạt chuyên đề về công tác tư tưởng, chính trị, chúng tôi luôn chú trọng đề ra những hoạt động gắn liền với chuyên môn để đồng thời phát triển chuyên môn nghiệp vụ cũng như đảm bảo tư tưởng, chính trị vững vàng đối với mỗi đảng viên trong đơn vị”, PGS.TS Nguyễn Thị Nga nói.

PGS.TS Nguyễn Thị Nga (bìa trái) là một trong số các đảng viên, Bí thư Chi bộ trẻ tuổi được vinh danh, tuyên dương.

Hạt nhân đoàn kết trong chi bộ

Phát biểu tuyên dương các điển hình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho biết, thành phố sau hợp nhất là một Đảng bộ lớn trong cả nước, số lượng chi bộ lớn, đa dạng về địa bàn, lĩnh vực. Việc tuyên dương các Bí thư Chi bộ xuất sắc là hoạt động thường niên của Thành ủy TPHCM nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chi bộ, thực hiện tốt vai trò “hạt nhân chính trị” ở cơ sở; có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội.

Trong số 233 Bí thư Chi bộ tiêu biểu cấp thành phố được tuyên dương dịp này, có 3 người giữ chức Bí thư chi bộ trên 30 năm, 7 người giữ chức bí thư chi bộ từ 20 đến 30 năm… Nhiều người là thương binh, người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách, đặc biệt có 7 người đã được tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM tuyên dương các cá nhân điển hình ở cơ sở.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM khẳng định những cá nhân được tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng, phát triển các hoạt động phong trào tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM mong thời gian tới, đội ngũ Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục nắm vững và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 50. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Luôn gương mẫu, trách nhiệm trong mọi công việc và trong cuộc sống.

“Mỗi Bí thư Chi bộ hãy luôn là hạt nhân đoàn kết, là nhân tố giữ gìn, vun đắp cho tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Một Bí thư Chi bộ giữ gìn được sự đoàn kết của chi bộ, chi bộ đó sẽ vững mạnh thực sự”, ông Lê Quốc Phong gửi gắm.