Quảng Ninh xử lý hàng loạt cơ sở chế biến hàu

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh vừa lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động thu gom, sơ chế, tách ruột hàu. Nhiều cơ sở thiếu hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm, môi trường, không có hệ thống xử lý nước thải tại chỗ, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và mất an toàn thực phẩm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vừa qua Đoàn liên ngành đã phối hợp UBND phường Hà An và UBND xã Đầm Hà tiến hành rà soát, kiểm tra các hộ kinh doanh có hoạt động chế biến hàu trên địa bàn.

Một số cơ sở chế biến hàu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hai địa phương trên hiện có 34 cơ sở, xưởng hoạt động thu gom, sơ chế hàu, trong đó phường Hà An có 25 cơ sở, xã Đầm Hà có 9 cơ sở. Đáng chú ý, 22 cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh, còn 10 cơ sở chưa có giấy đăng ký kinh doanh. Về điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ có 1 cơ sở được xác định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, trong khi nhiều cơ sở chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Đoàn kiểm tra ghi nhận 13/18 hộ chưa ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, gồm 8 cơ sở tại xã Đầm Hà và 5 cơ sở tại phường Hà An. Về môi trường, có tới 28/32 cơ sở chưa đăng ký, cam kết bảo vệ môi trường với địa phương. Tại phường Hà An, một số hộ kinh doanh như bà Trần Thị Phúc, ông Vũ Đình Vinh, ông Trần Văn Quang chưa đăng ký bảo vệ môi trường, không có hệ thống xử lý nước thải và chưa đăng ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Qua kết quả xác minh, UBND các xã, phường đã kiểm tra, xử lý 8 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính về môi trường đối với hành vi không có công trình xử lý nước thải tại chỗ với hộ sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình, mức phạt 1.750.000 đồng/trường hợp.

Để chấn chỉnh hoạt động sản xuất, chế biến hàu, đoàn kiểm tra đề nghị UBND các địa phương tiếp tục nắm tình hình, rà soát, hướng dẫn từng hộ kinh doanh hoàn thiện thủ tục, tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc hướng dẫn ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, bảo đảm 100% cơ sở được quản lý theo đúng quy định.