Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ninh xử lý hàng loạt cơ sở chế biến hàu

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh vừa lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động thu gom, sơ chế, tách ruột hàu. Nhiều cơ sở thiếu hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm, môi trường, không có hệ thống xử lý nước thải tại chỗ, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và mất an toàn thực phẩm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vừa qua Đoàn liên ngành đã phối hợp UBND phường Hà An và UBND xã Đầm Hà tiến hành rà soát, kiểm tra các hộ kinh doanh có hoạt động chế biến hàu trên địa bàn.

vinh.jpg
Một số cơ sở chế biến hàu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hai địa phương trên hiện có 34 cơ sở, xưởng hoạt động thu gom, sơ chế hàu, trong đó phường Hà An có 25 cơ sở, xã Đầm Hà có 9 cơ sở. Đáng chú ý, 22 cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh, còn 10 cơ sở chưa có giấy đăng ký kinh doanh. Về điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ có 1 cơ sở được xác định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, trong khi nhiều cơ sở chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Đoàn kiểm tra ghi nhận 13/18 hộ chưa ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, gồm 8 cơ sở tại xã Đầm Hà và 5 cơ sở tại phường Hà An. Về môi trường, có tới 28/32 cơ sở chưa đăng ký, cam kết bảo vệ môi trường với địa phương. Tại phường Hà An, một số hộ kinh doanh như bà Trần Thị Phúc, ông Vũ Đình Vinh, ông Trần Văn Quang chưa đăng ký bảo vệ môi trường, không có hệ thống xử lý nước thải và chưa đăng ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Qua kết quả xác minh, UBND các xã, phường đã kiểm tra, xử lý 8 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính về môi trường đối với hành vi không có công trình xử lý nước thải tại chỗ với hộ sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình, mức phạt 1.750.000 đồng/trường hợp.

Để chấn chỉnh hoạt động sản xuất, chế biến hàu, đoàn kiểm tra đề nghị UBND các địa phương tiếp tục nắm tình hình, rà soát, hướng dẫn từng hộ kinh doanh hoàn thiện thủ tục, tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc hướng dẫn ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, bảo đảm 100% cơ sở được quản lý theo đúng quy định.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #chế biến hàu #an toàn thực phẩm #môi trường #kiểm tra #xử lý vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục