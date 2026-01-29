Gió mùa đông bắc sắp tràn về

TPO - Dự báo khoảng gần sáng 31/1, không khí lạnh sẽ bắt đầu tràn xuống khu vực vùng núi Bắc Bộ nước ta, sau đó ngày 31/1 mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét từ chiều 31/1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 3 - 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30/1 và ngày 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ chiều 31/1, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ 9 - 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 18 - 21 độ, vùng núi dưới 15 độ.

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét.

Khu vực Hà Nội đêm 30/1 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ chiều 31/1 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 1/2 đến sáng 4/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Trên biển, từ gần sáng và ngày 31/1, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 1 - 2m. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4m.

Từ ngày 1/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (phía tây Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4m.

Từ chiều và tối 1/2, vùng biển phía tây khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đây là đợt rét có cường độ trung bình và ngắn ngày, ít khả năng xảy ra rét đậm diện rộng. Thời gian rét nhất tập trung trong ba ngày 31/1 và 2/2, từ khoảng 4/2 trời ấm lên.