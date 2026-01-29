Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc tiếp tục nắng ấm trước khi chuyển mưa rét

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay và ngày mai (29 - 30/1), miền Bắc tiếp tục hửng nắng vào trưa chiều, nền nhiệt tăng mạnh, trời chỉ rét về đêm và sáng. Từ đêm 30/1 và ngày 31/1, trời chuyển mưa rải rác. Từ ngày 1/2 miền Bắc chuyển rét, vùng núi rét đậm.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Ngày mai (30/1), miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Từ đêm 30/1 và ngày 31/1, không khí lạnh bắt đầu tác động đến thời tiết nước ta. Từ ngày 1/2 trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm.

ret-0104.jpg
Miền Bắc sáng nay nhiều mây, trưa chiều hửng nắng.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Dự báo khoảng ngày 31/1, khu vực Thanh Hoá – Nghệ An sẽ chuyển mưa nhỏ rải rác. Từ ngày khoảng ngày 1/2 đến sáng 4/2, khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 1/2, Thanh Hoá đến Huế trời chuyển rét.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

