Xã hội

Google News

Khánh Hòa: Chuyển hơn 215,5 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Lữ Hồ
TPO - Ngày 24/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa quyết định trích, chuyển hơn 215,5 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của tổ chức này để hỗ trợ tiếp cho các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Số tiền trên hiện đã được Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa chuyển tiền vào tài khoản Ủy ban MTTQVN của 61/64 xã, phường để chi phát cho các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa, lũ lụt, sạt lở cuối năm qua.

mualu10.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa (bìa trái) trao quà hỗ trợ người dân đợt mưa lũ tháng 11/2025.

Trong tổng số 61 xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được hỗ trợ tiếp từ nguồn Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQVN tỉnh, có 10 xã, phường được hỗ trợ nhiều nhất gồm: phường Tây Nha Trang (57,975 tỷ đồng), xã Diên Khánh (24,239 tỷ đồng), xã Diên Điền (19,814 tỷ đồng), phường Ninh Hòa (13,425 tỷ đồng), xã Diên Lạc (12,228 tỷ đồng), phường Hòa Thắng (9,756 tỷ đồng), xã Diên Thọ (7,902 tỷ đồng), xã Phước Dinh (6,751 tỷ đồng), phường Đô Vinh (6,449 tỷ đồng) và xã Phước Hậu (6,165 tỷ đồng).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, trong tổng số 100.754 hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại do đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025 của 61 phường, xã tỉnh này, có 1.240 hộ nghèo và 3.042 hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiếp 5 triệu đồng/hộ. Riêng 96.472 hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ còn lại sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ.

mualukh6.png
Nhiều nhà dân ở Khánh Hòa bị ngập lụt trong đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025.

Trước đó, Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQVN tỉnh này cũng đã chi tổng số tiền hơn 25,9 tỷ đồng để hỗ trợ người dân. Cụ thể, chi hơn 1 tỷ đồng mua hơn 200 tấn hàng nhu yếu phẩm cho các xã, phường bị chia cắt khi lũ lụt và để các lãnh đạo Trung ương và tỉnh trao cho dân khi đến thăm tại các xã, phường; Chi 14,234 tỷ đồng hỗ trợ đồng phục học sinh, chi hỗ trợ người chết, người bị thương trong 2 vụ sạt lở đèo Khánh Sơn và Khánh Lê (0,315 tỷ đồng), trực tiếp hỗ trợ 2 xã Cam An và Vạn Hưng 4 tỷ đồng, chi 1 tỷ đồng hỗ trợ 2 trường tiểu học Vĩnh Thái và Vĩnh Phương, chi hơn 4,783 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp người dân bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ.

Lữ Hồ
#Khánh Hòa #mưa lũ #hỗ trợ #quỹ cứu trợ #đồng bào #mặt trận tổ quốc #Nha Trang

