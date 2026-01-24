Miền Bắc sẽ đón thêm nhiều đợt không khí lạnh

TPO - Khoảng đêm 26 và ngày 27/1, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh yếu tăng cường khiến trời rét kéo dài kèm mưa nhỏ. Sau đó khoảng đêm 30, ngày 31/1 thêm một đợt không khí lạnh mạnh hơn tràn xuống nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong hai ngày 25-26/1, miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi có rét đậm nhưng nền nhiệt có dấu hiệu tăng thêm 1-2 độ mỗi ngày so với ngày 24/1. Cụ thể nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ thời gian này từ 13-15 độ, cao nhất 17-19 độ, vùng núi từ 9-12 độ, cao nhất 15-17 độ.

Trong hai ngày này, miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết trời nhiều mây, âm u, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, làm tăng thêm cảm giác giá buốt.

Từ đêm 26/1 và ngày 27/1, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường yếu và có xu hướng lệch đông. Vì vậy trời có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nền nhiệt trong ngày 27/1 khá thấp, tương đương với ngày 25-26/1.

Miền Bắc sẽ đón thêm nhiều ngày mưa rét.

Dự báo từ khoảng 28-30/1, miền Bắc sẽ hửng nắng, chấm dứt chuỗi ngày nhiều mây, âm u, có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt tăng nhẹ với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, cao nhất từ 21-23 độ, vùng núi thấp hơn.

Tuy nhiên, khoảng từ 30/1, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác trong các ngày 30/1 và 31/1, nền nhiệt giảm 3-4 độ so với ngày trước đó.

Cũng do ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh liên tiếp nên khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh từ Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) trong các ngày 28-29/1 và 31/1-2/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực Thanh Hoá – Nghệ An rét kéo dài.

Miền Bắc đang trong cao điểm của mùa rét năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, không khí lạnh năm nay hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Dù vậy, trong thời gian cao điểm nửa cuối tháng 1 đến hết tháng 2/2026, miền Bắc vẫn xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại diện rộng và ngắn ngày.