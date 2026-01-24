Đà Nẵng: Lật ghe khi đi đánh cá cùng bố, cháu bé tử vong

TPO - Ngày 24/1, lãnh đạo xã Nam Giang (thành phố Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến một cháu bé tử vong.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, anh Coor K. (35 tuổi, trú thôn Pring) chèo ghe đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện Đắk Ring, thuộc xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng. Lúc này cháu Coor Thanh T. (13 tuổi) ngồi trên ghe cùng cha.

Trong lúc di chuyển, chiếc ghe bất ngờ bị lật, cháu T. mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Sau gần 2 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.