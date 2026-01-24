Đại hội XIV của Đảng: Khởi đầu một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Đại hội XIV của Đảng đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển" và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

Đại hội XIV của Đảng đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ

Theo định hướng lớn mà Đại hội XIV đề ra, phát triển đất nước trong giai đoạn tới phải dựa trên tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy mạnh mẽ khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời hoàn thiện thể chế phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi. Đây không chỉ là những mục tiêu phát triển, mà là những lựa chọn chiến lược có tính nền tảng, định hình tương lai đất nước trong trung và dài hạn.

Trong diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là: Tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đề cập đến các nội dung được đưa ra thảo luận tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, các đại biểu đã thảo luận tại đoàn và tham luận tại hội trường về các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đã có 815 lượt ý kiến phát biểu. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và đổi mới.

Dự thảo các văn kiện được chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện nhiều vòng, được tổ chức thảo luận lấy ý kiến sâu rộng trong toàn Đảng, trong các tổ chức chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phong phú. Kết quả được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Các ý kiến nhận định, đánh giá dự thảo văn kiện đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, thể hiện sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển, tầm nhìn chiến lược dựa trên những căn cứ khoa học và thực tiễn, phù hợp với quy luật khách quan, thể hiện tính hành động cao, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm đến cùng. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững, gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân,” Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Về Báo cáo Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo Báo cáo Chính trị. Về báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn, về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo tổng kết…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp, yêu cầu cao, nhiều nội dung mang tính chiến lược, liên ngành, phạm vi tác động rộng. Trong khi thời gian chuẩn bị còn có hạn. Đây là những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng chuẩn bị một số nội dung phục vụ các phiên họp, hội nghị.

Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế mang tính chủ quan cần nghiêm túc nhìn nhận. Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình đảm bảo công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược

Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm nói đi đôi với làm, để các chủ trương, định hướng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nhìn lại quá trình chuẩn bị, thảo luận, quyết nghị tại Đại hội, có thể khẳng định Văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá; tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp xác đáng của toàn Đảng và các tầng lớp Nhân dân; thể hiện bản chất dân chủ, sự tâm huyết, cầu thị trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới, trong đó xác định: Phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển.

Đại hội đã thống nhất cao và thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết, tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Đây là các đồng chí hội tụ đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và Nhân dân trong nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” là điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị-văn hóa-nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV. (Ảnh: TTXVN)

Với tầm nhìn chiến lược, Đại hội đã giao cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiến hành Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với cách mạng Việt Nam (1930-2030) và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130).

Theo Tổng Bí Thư Tô Lâm: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước. Với sự đoàn kết và khí thế quyết tâm của Đại hội; với những quyết sách lớn đã được thông qua; với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng; với sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất, góp phần đưa đất nước mỗi ngày một phá triển, Nhân dân mỗi ngày một ấm no, hạnh phúc, đưa đất nước lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn./.