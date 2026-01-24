Những công việc giúp giới trẻ 'hái ra tiền' dịp Tết

TPO - Cùng với không khí tất bật chuẩn bị cho năm mới, nhiều ngành nghề dịch vụ cũng bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm. Nhu cầu làm đẹp, mua sắm và tiêu dùng tăng mạnh, qua đó mang lại nguồn thu đáng kể cho người lao động trẻ.

Tranh thủ mùa cao điểm để “hốt bạc”

Minh Ánh (20 tuổi, hiện sinh sống tại Hà Nội) cho biết, cô bắt đầu công việc chuyên chụp kỷ yếu từ năm 2025. Tuy nhiên, tới thời điểm cận Tết này, cô nhận thấy nhu cầu chụp ảnh áo dài tăng mạnh nên đã tận dụng cơ hội này để mở rộng dịch vụ, đón đầu các xu hướng chụp ảnh Tết đang được giới trẻ ưa chuộng.

Theo Ánh, dù Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2, nhưng ngay từ đầu tháng 11 đã có khách chủ động liên hệ hỏi lịch. “Mình nhận thấy lượng khách tăng mạnh nhất vào khoảng tháng 12 và tháng 1. Thời điểm này thời tiết khá thuận lợi, ít mưa, ánh sáng buổi chiều đẹp nên rất phù hợp để chụp ảnh áo dài ngoài trời. Có những giai đoạn lịch chụp gần như kín, mỗi ngày mình nhận được hàng chục lượt khách hỏi chụp”, Minh Ánh chia sẻ.

Minh Ánh - thợ chụp ảnh áo dài dịp Tết 2026.

Trong giai đoạn cao điểm, Ánh cho biết trung bình mỗi ngày có thể nhận chụp từ 30 - 50 khách, thậm chí có ngày số lượng khách lên tới 70 - 80 lượt. Trước lượng khách tăng nhanh, cô phải sắp xếp lịch chụp theo khung giờ cụ thể, đồng thời phải phối hợp với thợ trong nhóm để phục vụ nhiều khách cùng lúc.

Về xu hướng năm nay, Minh Ánh nhận thấy các bạn trẻ ưu tiên tông màu trắng hồng, kết hợp ánh sáng giả nắng, tạo cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo, mang không khí mùa xuân. Không chỉ áp lực về lịch chụp, yêu cầu của khách hàng cũng ngày càng cao.

“Hiện nay, nhiều khách mong muốn toàn bộ file ảnh đều được chỉnh màu, làm mịn thay vì chỉ chọn một vài ảnh như trước. Để đáp ứng yêu cầu này trong dịp cao điểm Tết, mình và các thợ ảnh trong nhóm đã phải đầu tư thêm thiết bị, kết hợp xử lý ảnh thủ công với việc ứng dụng AI nhằm rút ngắn thời gian hậu kỳ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng”, cô nói.

Bên cạnh những công việc thời vụ mang tính ăn theo mùa Tết, nghề shipper giao hàng trên các sàn thương mại điện tử - một ngành nghề đặc thù và tương đối ổn định, cũng được xem là “mỏ vàng” thu nhập trong dịp cuối năm.

Nghề dịch vụ "lên ngôi"

Anh Huy Hoàng (25 tuổi, phường Long Biên, Hà Nội), một shipper có nhiều năm kinh nghiệm, cho biết khoảng 3 - 4 tuần trước Tết, lượng đơn giao bắt đầu tăng rõ rệt. Càng sát Tết, số lượng đơn hàng càng dồn dập, tập trung chủ yếu vào quần áo, quà biếu và các mặt hàng gia dụng phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân.

“So với những năm trước, mình nhận thấy năm nay lượng đơn tăng mạnh sau các đợt giảm giá ngày đôi dịp cận Tết. Chỉ trong khoảng hai tuần trở lại đây, có những ngày kho xuất hàng liên tục, chạy cả ngày vẫn chưa hết đơn”, anh nói.

Để đáp ứng tiến độ giao hàng trong giai đoạn cao điểm, anh Hoàng chia sẻ, bản thân phải bắt đầu công việc sớm hơn, đồng thời chủ động sắp xếp tuyến giao hợp lý nhằm tối ưu thời gian di chuyển. Việc tăng ca, giao hàng xuyên trưa hoặc kéo dài đến buổi tối trở thành điều thường xuyên trong những ngày cận Tết.

Về thu nhập, mức lương trung bình hằng tháng của anh khoảng 9 - 10 triệu đồng, tùy theo số lượng đơn hàng. Tuy nhiên, vào dịp Tết, theo anh Hoàng, thu nhập có thể tăng lên đáng kể, dao động trên 15 triệu đồng.

Tương tự, Mỹ Duyên (24 tuổi, Phường Ba Đình, Hà Nội) cho biết thu nhập khoảng 3 tháng cận Tết của cô tăng đáng kể, thậm chí gấp đôi so với ngày thường.

“Nếu như trước đây, mỗi tuần mình chỉ nhận makeup cho một số lượng khách nhất định thì càng gần Tết, lịch làm việc gần như kín từ đầu tuần đến cuối tuần. Đặc biệt, khoảng 1 tuần vừa qua, mình không còn ngày trống, khách đặt lịch trang điểm chụp áo dài liên tục”, Duyên chia sẻ.

Mặc dù đông khách, chị Duyên chỉ nhận lượng khách nhất định trong ngày, nhằm đảm bảo được chất lượng công việc.

Đáng chú ý, theo chị Duyên, dù mức giá dịch vụ vẫn được giữ nguyên, song nguồn thu tăng lên chủ yếu đến từ việc số lượng khách tăng mạnh trong mùa sôi động nhất trong năm. Nhu cầu trang điểm để chụp ảnh áo dài, ảnh gia đình, dự tiệc hay chuẩn bị cho các sự kiện cuối năm khiến công việc của chị bận rộn hơn hẳn so với những tháng còn lại.

Không kém phần nhộn nhịp trong mùa cao điểm cuối năm, nghề làm móng cũng trở thành nguồn thu hấp dẫn với nhiều bạn trẻ. Bạn Ngọc Trâm (23 tuổi, thợ nail tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, khoảng hơn một tháng trước Tết, lượng khách bắt đầu tăng nhanh, chủ yếu là các bạn trẻ và nhân viên văn phòng có nhu cầu làm đẹp để chụp ảnh áo dài, dự tiệc tất niên hoặc chuẩn bị về quê ăn Tết.

“Càng sát Tết, lịch gần như kín cả ngày, có hôm phải làm từ sáng sớm đến tối muộn. Khách đặt lịch trước 1 - 2 tuần là chuyện rất bình thường”, Trâm chia sẻ.

Theo Trâm, các mẫu nail được ưa chuộng trong dịp Tết năm nay thiên về tông đỏ, nude ánh nhũ, kết hợp họa tiết hoa mai, hoa đào hoặc charm nhỏ mang ý nghĩa may mắn. Ngoài ra, nail trong suốt đính đá nhẹ cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để phù hợp với concept chụp ảnh áo dài.

Dù lượng khách tăng mạnh, Trâm cho biết cô vẫn chủ động giới hạn số lượng khách mỗi ngày để đảm bảo chất lượng. “Mỗi bộ nail mất trung bình từ 1,5 đến 2 tiếng, làm liên tục khá mệt, nhưng bù lại thu nhập trong khoảng 1 - 2 tháng cận Tết có thể tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với ngày thường”, cô nói.

Không tăng giá dịch vụ trong dịp cao điểm, song theo Trâm, chính nhu cầu làm đẹp tăng vọt trước Tết đã giúp những người làm nghề như cô có thêm động lực “chạy hết công suất”, tranh thủ tích lũy thu nhập để khởi đầu năm mới thuận lợi hơn.