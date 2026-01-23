Cận Tết, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng hiến máu trong ngày hội Chủ Nhật Đỏ

TPO - Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tổ chức tại trụ sở Công ty TNHH Amway Việt Nam, hàng trăm bạn trẻ đã xếp hàng từ sớm để trao đi những giọt máu hồng, góp phần cứu người và lan tỏa tinh thần nhân ái trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2026.

Hồi hộp trong lần đầu hiến máu

Ngày 23/1, báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty TNHH Amway Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại trụ sở Amway Việt Nam (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM), tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Nhiều bạn trẻ hào hứng trong lần đầu hiến máu. Ảnh: Duy Anh

Chương trình thu hút đông đảo nhân viên, nhà phân phối của Công ty Amway Việt Nam, các bạn trẻ và người dân tham gia hiến máu. Hình ảnh những bạn trẻ lần đầu và nhiều lần trao đi giọt máu của mình đã để lại nhiều cảm xúc đẹp.

Đến dự ngày hội có ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tá- Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; BS chuyên khoa 2 Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM...

Lần đầu tiên tham gia hiến máu, Hoàng Bảo Phúc - sinh viên năm nhất Trường Đại học Công nghiệp TPHCM hiến 350 ml máu với mong muốn góp phần giúp đỡ những người đang cần máu để có thêm cơ hội duy trì sự sống.

Biết đến chương trình qua sự chia sẻ của một người bạn, Phúc đã chủ động chuẩn bị sức khỏe kỹ lưỡng bằng việc ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và tập luyện thể thao để đảm bảo thể trạng tốt nhất. "Tôi coi đây là món quà nhỏ nhưng thiết thực dành cho cộng đồng", Phúc nói.

Công tác tổ chức Ngày hội Chủ nhật Đỏ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng mang tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Phạm Thị Ngọc Linh - sinh viên năm 4 Trường Đại học Kinh tế – Tài chính (UEF), đã có lần hiến máu thứ hai tại chương trình. Linh cho biết cô biết vẫn giữ nguyên cảm xúc hào hứng như lần đầu tham gia hiến máu. Đánh giá về công tác tổ chức, Linh bày tỏ sự hài lòng trước sự tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, khi mọi quy trình đều được hướng dẫn chi tiết, chu đáo.

"Trong lần hiến máu này, tôi đã trao đi 250 ml máu. Mỗi người chỉ sống một lần, nên tôi nghĩ mình cần dành thời gian để làm những điều có ích cho xã hội, trong đó hiến máu là một hành động nhân văn, thiết thực và đầy ý nghĩa", Linh hào hứng nói.

Phong trào hiến máu lan tỏa sâu rộng

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết cách đây 18 năm, từ thực trạng khan hiếm máu nghiêm trọng mỗi dịp Tết, báo Tiền Phong đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khởi xướng chương trình Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Từ khởi đầu khiêm tốn với chưa đầy 200 đơn vị máu trong ngày đầu rét mướt tại Hà Nội, Chủ nhật Đỏ đã không ngừng phát triển, trở thành phong trào hiến máu nhân văn có sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước, đóng góp hàng trăm nghìn đơn vị máu an toàn sau gần hai thập kỷ. Quan trọng hơn, chương trình đã góp phần thay đổi nhận thức xã hội, đưa hiến máu trở thành trách nhiệm cộng đồng và nét đẹp văn hóa mỗi dịp cuối năm.

Nhà báo Lý Thành Tâm trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành bền bỉ của Amway Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 trong suốt 6 năm qua tại TPHCM, không chỉ hỗ trợ nguồn lực mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái thông qua sự tham gia trực tiếp của hàng nghìn cán bộ, nhân viên và tình nguyện viên.

"Chính sự chung tay trách nhiệm đó đã giúp Chủ nhật Đỏ tại TPHCM trở thành một hoạt động thiện nguyện có chiều sâu và giá trị bền vững", nhà báo Lý Thành Tâm nhấn mạnh.

Cũng tại chương trình, bà Ôn Minh Hằng - Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các tình nguyện viên đã trao đi những giọt máu quý giá.

Bà Ôn Minh Hằng - Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các tình nguyện viên đã trao đi những giọt máu quý giá. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Hằng khẳng định, dù là một hành động giản dị, nhưng mỗi đơn vị máu cho đi đều mang ý nghĩa vô cùng lớn lao, có giá trị như cứu sống một con người và là niềm tự hào của người hiến tặng.

"Mang đến một cuộc sống tốt đẹp và khỏe mạnh hơn cho cộng đồng là tôn chỉ cốt lõi của Amway Việt Nam và việc đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ chính là minh chứng cho cam kết biến giá trị đó thành hành động cụ thể, bền bỉ và lâu dài. Amway Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình từ năm 2020 và mong muốn tiếp tục sát cánh trong nhiều thập kỷ tới. Thời gian tới, chương trình sẽ được triển khai tại Hà Nội, nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái đến đông đảo cộng đồng", bà Hằng nói thêm.

Ban tổ chức chương trình trao bằng khen của Trung ương Đoàn đến hai cá nhân của Amway Viêt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho Chủ nhật Đỏ trong suốt 6 năm qua. Đó là bà Ôn Minh Hằng - Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Phương Sơn - Giám đốc Đối ngoại. Ảnh: Duy Anh