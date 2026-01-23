Trắng đêm theo chân đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người gặp nạn ở TPHCM

TPO - Gần 5 năm qua, đội Thanh niên Tình nguyện phường An Phú (TPHCM) đã miệt mài đi khắp các tuyến đường để hỗ trợ người dân gặp sự cố trong đêm khuya. Đội tình nguyện của các bạn trẻ lấy niềm vui và lời cảm ơn chân thành từ những người xa lạ làm động lực để hoạt động đều đặn trong nhiều năm.