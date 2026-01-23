Trắng đêm theo chân đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người gặp nạn ở TPHCM

TPO - Gần 5 năm qua, đội Thanh niên Tình nguyện phường An Phú (TPHCM) đã miệt mài đi khắp các tuyến đường để hỗ trợ người dân gặp sự cố trong đêm khuya. Đội tình nguyện của các bạn trẻ lấy niềm vui và lời cảm ơn chân thành từ những người xa lạ làm động lực để hoạt động đều đặn trong nhiều năm.
Từ năm 2022,
Đội thanh niên tình nguyện phường An Phú bắt đầu tập trung tại chốt trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Hiện nay, đội có 12 thành viên thường trực. Các thành viên có độ tuổi chủ yếu từ 18 đến 35 và đa phần là công nhân hoặc tài xế xe công nghệ. Nhiều người từng được giúp đỡ và sau đó ngỏ ý muốn tham gia đội vì việc làm có ý nghĩa.
Sau giờ tan ca, các anh vẫn mang trên mình đồng phục đi làm thường ngày. Dù công việc bận rộn, các thành viên vẫn tranh thủ thời gian rảnh để tập trung
hỗ trợ người dân. “Các thành viên cần đảm bảo sức khỏe và có công việc chính để đảm bảo tài chính cho bản thân. Điều quan trọng nhất là nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ mọi người”, anh Tuấn - Đội trưởng chia sẻ.
Các thành viên kiểm tra lại dụng cụ, thiết bị cần thiết trước khi bắt đầu hoạt động.
Người dân thường biết đến đội tình nguyện thông qua kênh TikTok, Facebook hoặc được người quen biết của đội giới thiệu. Anh Tuấn chịu trách nhiệm nhận cuộc gọi từ người dân cần giúp đỡ rồi
điều phối hoạt động của đội. Thông thường, từ 22 giờ đội bước vào thời gian hoạt động bận rộn nhất.
Các thành viên tranh thủ giúp nhau chỉnh lại trang phục, khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp, thể hiện sự gắn bó thân thiết giữa những người chung tấm lòng
thiện nguyện.
Các thành viên gấp rút chuẩn bị di chuyển đến địa điểm cần hỗ trợ. Anh Tuấn và các thành viên luôn nhắc nhở nhau phải giữ an toàn khi đi lại.
Đội thanh niên tình nguyện phường An Phú hoạt động từ 20 giờ đến 24 giờ trên các tuyến đường Quốc lộ 13,
Mỹ Phước Tân Vạn, DT743 và các khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP. Màu áo phản quang của đội nổi bật trong đêm khuya vắng, như tín hiệu cho những ai gặp sự cố biết vẫn có người sẵn sàng hỗ trợ.
Anh Trình Huỳnh Vũ Khang, sinh năm 2002, từng được đội giúp đỡ trong một lần hư xe trên đường đi làm về. Ấn tượng với việc làm ý nghĩa và sự nhiệt tình của đội, anh quyết định tham gia để
hỗ trợ người dân như cách bản thân từng được giúp đỡ.
Trước khi vào đội, đa phần các thành viên đều là “tay ngang”, chưa biết sửa xe và băng bó vết thương. “Thời gian đầu khi mới tập sửa xe, cũng phải xoay sở, vá hư nhiều lần rồi mới quen tay”, anh Khang nhớ lại. Đến nay, cũng đã gần 3 năm anh tham gia đội, trở thành đội phó và là người hướng dẫn cho các thành viên mới.
Đội chia thành các nhóm nhỏ để hoạt động, vừa đảm bảo an toàn vừa hỗ trợ nhau trong công việc. Đội thường giúp đỡ những người dân đi làm về muộn bị thủng bánh xe, xe hết xăng, hết bình,... Bên cạnh đó, các thành viên cũng băng bó vết thương cho những người đi đường gặp tai nạn. Với những trường hợp bị thương nặng, đội sẽ liên hệ xe
cấp cứu để đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.
Trên đường trở về nhà, anh Trần Bảo Nam và chị Huỳnh Uyển Nhi không may bị hư ruột xe giữa đường và được đội đến hỗ trợ. Chị Nhi bày tỏ: “Mong rằng đội sẽ ngày càng phát triển, giúp đỡ được nhiều người gặp sự cố như mình và lan tỏa rộng hơn nữa tinh thần nhân ái, ấm áp và sẻ chia này”.
Ông Kim Sa Ren (P. Bình Cơ, TP. HCM) là
tài xế xe công nghệ. Khi đang trên đường giao hàng trở về thì xe bị thủng lốp do cán phải đinh. Ông dắt bộ suốt quãng đường gần 2 km trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn và may mắn được một tài xế grab quen biết đội giới thiệu để được giúp đỡ.
“Tôi thấy rất may mắn và biết ơn vì gặp được nhóm tình nguyện. Nếu không có sự hỗ trợ của các bạn, chắc tôi sẽ dắt bộ khoảng 19 - 20 km để về nhà”, ông Kim Sa Ren xúc động tâm sự. Trước khi rời đi, ông không quên lưu lại số điện thoại của đội và gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên.
Gần 1 giờ sáng, đội trở về chốt nhỏ sau một đêm hoạt động. Các thành viên cười nói vui vẻ, dọn dẹp đồ đạc trước khi trở về nhà để nghỉ ngơi.
Đội thanh niên tình nguyện phường An Phú hoạt động trên tinh thần gắn kết. Anh Tuấn bày tỏ: “Các thành viên đều có chung mong muốn giúp đỡ người khác nên rất thân thiện, hòa đồng, xem nhau như gia đình”. Đội hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều nhóm bạn trẻ ở các khu vực lân cận cùng chung tay hỗ trợ người dân.
Đội thanh niên tình nguyện phường An Phú do anh Trần Minh Tuấn, sinh năm 1991, thành lập vào năm 2020. Anh Tuấn chia sẻ trong một lần bị thủng lốp xe vào lúc 10 giờ đêm nhưng tìm mãi không thấy tiệm sửa xe. Từ đó, anh nảy ra ý định lập đội hỗ trợ người dân gặp sự cố trên đường.