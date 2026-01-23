Hội Sinh viên TPHCM có thêm 2 Phó Chủ tịch mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hội nghị Ban Chấp hành tối 22/1 đã thống nhất hiệp thương bầu 2 nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) TPHCM khóa VII, gồm: Anh Nguyễn Hoàng Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra Hội SVVN TPHCM và anh Đỗ Hoài Nam - sinh viên năm 3 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM.

Tối 22/1, Hội SVVN TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cho rút tên 5 thành viên Ban Chấp hành Hội khóa VII và tiến hành hiệp thương bổ sung 16 thành viên. Kết quả, sau kiện toàn, Ban Chấp hành Hội SVVN khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 42/45 thành viên (khuyết 3 thành viên).

Các thành viên Ban Chấp hành biểu quyết các nội dung trình hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng với đó, hội nghị tiến hành hiệp thương bổ sung 5 thành viên Ban Thư ký Hội SVVN TPHCM khóa VII. Sau kiện toàn, Ban Thư ký Hội SVVN TPHCM khóa VII gồm 14/15 thành viên.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội SVVN TPHCM đã tiến hành kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội SVVN TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Ban Chấp hành đã thống nhất hiệp thương bầu 2 nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch Hội SVVN TPHCM khóa VII, gồm: Anh Nguyễn Hoàng Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra Hội SVVN TPHCM và anh Đỗ Hoài Nam - sinh viên năm 3 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM.

Hai tân Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội SVVN TPHCM khóa VII ra mắt.

Anh Nguyễn Hoàng Phúc sinh năm 1997, quê quán Quảng Trị. Anh Phúc có trình độ Cử nhân Sinh học.

Anh Đỗ Hoài Nam sinh năm 2005, quê quán Hưng Yên, sinh viên năm 3 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM.

Thường trực Hội SVVN TPHCM tặng quà tri ân 5 thành viên thôi tham gia Ban Chấp hành khóa VII. Ảnh: Ngô Tùng

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, đóng góp tích cực của các cán bộ Hội trong thời gian qua và được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ các chức vụ, trách nhiệm quan trọng trong Hội SVVN thành phố.

Anh Khoa đề nghị các thành viên vừa mới được tín nhiệm giao trọng trách cần nỗ lực nâng cao chất lượng phong trào, công tác Hội ngay tại trường, tại cơ sở mình. Đây phải là những đơn vị thực sự hoạt động có chất lượng, tiêu biểu để các cơ sở khác nhìn vào ghi nhận, học tập.

“Các tân ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và hai tân Phó chủ tịch Hội phải thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm, vai trò và sức vóc của mình, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, đơn vị mình cũng như sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Hội SVVN thành phố”, anh Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh.

Ngô Tùng
