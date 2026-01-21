Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, với trách nhiệm của thế hệ mình trước vận hội lớn lao của đất nước, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn kiên định lý tưởng cách mạng, nuôi dưỡng hoài bão lớn, tiên phong trong học tập, lao động, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lập thân, kiến quốc, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra phiên thảo luận.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trình bày tham luận tại Đại hội.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ

Anh Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn sâu sắc sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với thế hệ trẻ, thống nhất rất cao và phấn khởi khi dự thảo Văn kiện tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhấn mạnh nhiệm vụ bồi dưỡng, phát huy thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, tri thức, năng lực sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Đây là sự ghi nhận của Đảng với thế hệ trẻ, đồng thời cũng đặt lên vai tuổi trẻ sứ mệnh to lớn phải tiếp tục phát huy rõ nét vai trò của mình trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong kỷ nguyên mới.

Theo anh Huy, Việt Nam hiện có khoảng 21,6 triệu thanh niên, chiếm khoảng 20,3% dân số. Thế hệ trẻ ngày nay đang kế thừa, thể hiện rõ những phẩm chất yêu nước, cần mẫn, thông minh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đây cũng là thế hệ "công dân số" được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được tiếp cận với những thành tựu vượt bậc của khoa học và công nghệ.

Họ thông minh, năng động, sáng tạo, mang trong mình hoài bão lớn lao và khát vọng hội nhập mạnh mẽ, và hơn hết, luôn thể hiện một niềm tin sắt son với Đảng; luôn xung kích trên những tuyến đầu thực hiện các nhiệm vụ mà đất nước cần.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ với nhiều thách thức, đòi hỏi cần có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả để thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đại hội về công tác giáo dục thế hệ trẻ trong tình hình mới.

Anh Bùi Quang Huy trình bày tham luận tại Đại hội.

Anh Huy nhấn mạnh, trước những vận hội và thách thức chưa từng có, vai trò của công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ càng trở nên cấp thiết, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”: “Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc”.

Công tác giáo dục của Đoàn tập trung định hướng, thực hiện “3 thống nhất” trong nhận thức và hành động của thanh niên.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

"Ba thống nhất" trong nhận thức và hành động

Để thanh niên xứng đáng là lực lượng kế cận xuất sắc của Đảng, anh Bùi Quang Huy nêu rõ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Công tác giáo dục của Đoàn tập trung định hướng, thực hiện “3 thống nhất” trong nhận thức và hành động của thanh niên.

Cụ thể, lý tưởng của thanh niên là kiên định với lý tưởng của Đảng. Mục tiêu phấn đấu của thanh niên là phát triển bản thân, chăm lo cho gia đình và cống hiến cho quê hương, đất nước. Hành động của thanh niên là góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Muốn vậy, phải kiên định những nội dung mang tính nguyên tắc, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới. Đồng thời điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường tương tác đa chiều, tận dụng nhiều phương thức, nhiều lực lượng để giáo dục thanh niên; đưa đoàn viên trở thành “chủ thể” của công tác giáo dục...”, anh Bùi Quang Huy.

Đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp; hỗ trợ thi công dự án 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Đoàn viên, thanh niên tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia chiến dịch Quang Trung hỗ trợ người dân dựng lại nhiều mái nhà đã bị mưa lũ cuốn. Ảnh: Ngọc Tú - Giang Thanh

Anh Huy cũng cho biết, tổ chức Đoàn tiếp tục chú trọng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội thông qua việc kết hợp chặt chẽ nhiều phương thức. Áp dụng dữ liệu lớn để nắm bắt, tổng hợp, xử lý và định hướng thông tin dư luận xã hội.

Từ việc hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, chủ động và kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, đưa thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác, giúp thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.

Luôn coi các phong trào hành động cách mạng là môi trường thực tiễn sinh động nhất để giáo dục, rèn luyện và tập hợp thanh niên. Tổ chức vận động thanh niên tham gia các phong trào thiết thực là phương thức giáo dục hiệu quả nhất để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Theo anh Huy, gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng, có ý nghĩa cách mạng, chiến lược để đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, đặc biệt là chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các nghị quyết chiến lược để phát triển đất nước. Đó cũng chính là những yêu cầu mới của thực tiễn cách mạng đặt ra và đòi hỏi tổ chức Đoàn phải nghiên cứu, tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thời gian tới với kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và thanh niên.

Đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam hưởng ứng hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng, "phủ đỏ" không gian mạng và lan tỏa thông điệp "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng﻿". Ảnh: Trọng Tài

Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”.

Củng cố lực lượng nòng cốt. Tăng cường sản xuất các sản phẩm truyền thông lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh trực diện, có tính thuyết phục cao. Nâng cao kỹ năng, phương pháp đấu tranh trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa", chiến dịch truyền thông "Hòa bình đẹp lắm" thu được nhiều kết quả nổi bật trong công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng. Ảnh: BTC

Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, thực sự là hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên, là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội mạnh, nhất là trên địa bàn dân cư, trong trường học, khu công nghiệp; tăng cường tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Thực hiện tốt chủ trương “3 dễ - 3 rõ - 3 đo” (dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động).

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp vững mạnh, tiên phong, sáng tạo, gần thanh niên, hiểu thanh niên, có khả năng truyền cảm hứng, quy tụ thanh niên. Tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị. Tham mưu cơ chế, chính sách để thu hút, phát huy tài năng trẻ trong hệ thống chính trị.

Tuổi trẻ Việt Nam nguyện tiếp bước theo con đường vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và các bậc tiền bối đã lựa chọn. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ niềm tin tuyệt đối, sắt son và nguyện tiếp bước theo con đường vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ, các bậc tiền bối cách mạng, các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân ta đã lựa chọn.