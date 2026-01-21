Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La: Quyết tâm đổi mới sáng tạo, thu hẹp khoảng cách với miền xuôi

TPO - Đại hội XIV của Đảng mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số. Văn kiện Đại hội cũng xác định thanh niên là nguồn lực chiến lược, lực lượng xung kích quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, miền. Trên cơ sở đó, tuổi trẻ Sơn La cũng nêu quyết tâm và đưa ra các kế hoạch hành động.

Chị Cầm Thị Huyền Trang.

Gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng, sự kiện sẽ mở ra con đường mới đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chị Cầm Thị Huyền Trang (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La) chia sẻ: Đón nhận những định hướng lớn của Đảng, tuổi trẻ Sơn La bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời, tuổi trẻ tỉnh Sơn La thể hiện khát vọng, quyết tâm và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong hành trình đưa Sơn La phát triển nhanh, bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tuổi trẻ Sơn La xung kích thực hiện các nhiệm vụ khó giúp đỡ người dân vùng thiên tai.

Theo chị Cầm Thị Huyền Trang, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự đồng hành của chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội, tuổi trẻ Sơn La luôn phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hăng hái khởi nghiệp, lập nghiệp, từng bước khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của địa phương.

Thấm nhuần quan điểm của Đại hội XIV của Đảng trong việc xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của tăng trưởng, tuổi trẻ Sơn La xác định đây vừa là thời cơ, vừa là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Thanh niên toàn tỉnh quyết tâm đi đầu trong ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với lợi thế của địa phương; tích cực tham gia chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, dịch vụ công và đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh nhà.

Thanh niên Sơn La chuyển đổi số làm giàu ngay trên quê hương.

Đặc biệt, đối với một tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Sơn La, khát vọng phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách với các vùng càng trở nên cấp thiết. Tuổi trẻ Sơn La nhận thức sâu sắc rằng, chỉ bằng tri thức, bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên, thế hệ trẻ Sơn La góp sức cùng toàn Đảng bộ và nhân dân biến những mục tiêu của Đại hội XIV đề ra thành hiện thực sinh động trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cùng với đó, tuổi trẻ Sơn La nguyện tiếp tục rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, năng lực hội nhập; chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp, mô hình mới, cách làm sáng tạo, góp phần trực tiếp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuổi trẻ Sơn La không quản ngại khó khăn xây dựng công trình "Ánh sáng vùng biên"