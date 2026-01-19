Niềm tin và kỳ vọng của đại biểu gửi tới Đại hội XIV của Đảng

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu đến từ nhiều địa phương, lĩnh vực bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và mang niềm tin chung gửi gắm tới Đại hội XIV của Đảng có những quyết sách mang tính chiến lược, tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Đại biểu Bùi Đức Giang, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ

Tôi rất vinh dự và tự hào khi đại diện cho thế hệ trẻ của tỉnh Phú Thọ cũng như hàng nghìn đảng viên trẻ được tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao của cá nhân khi được đại diện cho thanh niên của tỉnh tham dự đại hội.

Chủ đề đại hội lần này phù hợp và kịp thời với thời điểm đất nước đang bước vào trong kỷ nguyên mới, vận hội mới. Với sứ mệnh của mỗi thanh niên tham dự đại hội, chúng tôi thấy thêm phần trách nhiệm cũng như trọng trách của các bạn trẻ.

Tôi mong muốn và kỳ vọng Đại hội có những quyết sách, định hướng lớn trong nhiệm kỳ tới, mang lại nhiều cơ hội hơn cho thanh niên cũng như cho nhân dân để đất nước có sự phát triển về kinh tế-xã hội, vươn mình trong kỷ nguyên mới, hướng đến năm 2050 sẽ là đất nước phát triển hàng đầu.

Đây là cơ hội cũng như là thách thức rất lớn đối với thế hệ trẻ trong kỷ nguyên của khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Thanh niên cần thể hiện rõ hơn nữa tính tiên phong cũng như trách nhiệm trong từng lĩnh vực, công việc của mình.

Sau khi tham dự Đại hội, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với định hướng của nhiệm kỳ tới của đại hội đảng, đáp ứng nhu cầu cũng như mong mỏi của thanh niên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Trung ương Đoàn giao phó.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh

Chúng tôi quan tâm đến 2 nội dung tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng là công tác cán bộ và quy hoạch trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Với vai trò của Mặt trận Tổ quốc là ngôi nhà đại đoàn kết, chúng tôi tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tập trung cho việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bên cạnh đó, thực hiện chức năng là đơn vị giám sát và phản biện xã hội liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Tôi tin tưởng, với sự chỉ đạo tích cực và rõ ràng của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, chắc chắn Đại hội của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.

Đại biểu Trần Văn Đăng, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh

Tham dự Đại hội XIV của Đảng, tôi nhận thức sâu sắc đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị, tôi chủ động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội trên cơ sở tổng hợp thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Qua đó, góp phần phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ, đóng góp vào việc hoàn thiện các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, khẳng định vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Là đại biểu trẻ nhất của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, tôi ý thức sâu sắc về trọng trách của mình khi được tham dự một kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong quá trình tham gia thảo luận và góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV, tôi tập trung chuyển tải các kiến nghị của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh gắn với yêu cầu phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; trọng tâm là đề xuất Đảng quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới như chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn. Qua đó, tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đại biểu Nguyễn Ny Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Chúng tôi mang theo niềm tin tưởng và kỳ vọng của thế hệ trẻ về tương lai phát triển mạnh của đất nước. Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng, Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách, chiến lược để tạo ra cho những bước phát triển đột phá mạnh mẽ, đồng thời tạo môi trường và động lực để thúc đẩy tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hy vọng rằng, Đại hội lần này sẽ đưa ra những vấn đề mang tính đột phá về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lĩnh vực khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp.

Bằng tất cả sự tự hào và kỳ vọng, chúng tôi tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, tạo ra khí thế mới, động lực mới để đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ

Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ của tỉnh Phú Thọ, được tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tôi nhận thức đây là không chỉ là một vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao của bản thân trước Đảng bộ và nhân dân cũng như cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh nhà.

Tôi cũng đã nghiên cứu các dự thảo văn bản thuộc các văn kiện của Đảng, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế-xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng và các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, công tác phụ nữ.

Tôi cũng mang tiếng nói của cán bộ hội viên phụ nữ từ cơ sở đến với diễn đàn này và mong rằng qua diễn đàn, có thể trao đổi được nhiều hơn các ý kiến thực tiễn của cơ sở và sau diễn đàn này, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.