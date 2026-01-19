Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai: Tập trung đột phá về thể chế, môi trường đầu tư

TPO - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, Phó Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai dự Đại hội, chia sẻ với báo chí về những kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, đồng thời nêu rõ những định hướng, giải pháp và hành động cụ thể.

Theo ông Hoàng Giang, Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế cửa khẩu.

Từ thực tiễn địa phương và mục tiêu phát triển đã được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh kỳ vọng Đại hội XIV sẽ quyết định những chủ trương lớn, mang tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước nói chung, Lào Cai nói riêng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trước hết, Lào Cai kỳ vọng Đại hội có những đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách đối với vùng trung du, miền núi và biên giới; quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số; tạo điều kiện để các địa phương biên giới phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng (thứ hai từ trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang (đầu tiên bên trái) kiểm tra dự án khu Trung tâm hành chính mới phường Sa Pa.

Cùng với đó, tỉnh mong muốn Đại hội tiếp tục nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực quan trọng để các địa phương miền núi rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch bền vững và kinh tế xanh.

Đặc biệt, Lào Cai kỳ vọng Đại hội thông qua những chủ trương lớn về phát triển con người, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số; đồng thời có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Song song với đó là các quyết sách mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định rõ các nhóm giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá và xuyên suốt

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai tại Đại hội XIV có 34 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu Trung ương sinh hoạt cùng đoàn. Mỗi đại biểu tham dự đại hội mang theo truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, cùng niềm tự hào về những kết quả phát triển mà tỉnh đã đạt được sau 40 năm đổi mới, đặc biệt là trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai xác định rõ trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc chấp hành chương trình, nội quy, quy chế của Đại hội; đồng thời tham gia đóng góp trí tuệ, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào những quyết sách lớn của Đảng, của đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (hàng đầu, ở giữa) thăm hỏi cán bộ và người dân thôn Khởi Khe.

Ngay sau Đại hội, Đoàn sẽ cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trên địa bàn toàn tỉnh.

Liên quan đến mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Hoàng Giang nhấn mạnh, tỉnh đã xác định rõ các nhóm giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá và xuyên suốt.

Trước hết là tạo đột phá về thể chế và môi trường phát triển. Lào Cai xác định thể chế phải đi trước, mở đường cho phát triển. Trên cơ sở các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Trung ương, tỉnh sẽ chủ động cụ thể hóa, đồng thời xây dựng, đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai. Cùng với đó là rà soát, hoàn thiện các cơ chế tạo động lực tăng trưởng mới, không gian phát triển mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; khơi thông và huy động tối đa các nguồn lực xã hội, nhất là phát huy vai trò của kinh tế tư nhân.

Thứ hai là tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, tạo không gian tăng trưởng mới. Lào Cai sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối, logistics và cửa khẩu hiện đại, coi đây là điều kiện tiên quyết để trở thành trung tâm kết nối giao thương.

Tỉnh sẽ phát huy hiệu quả hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phát triển trục động lực dọc sông Hồng; khai thác mô hình TOD dọc tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn và tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai; từng bước xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, thương mại, tài chính, logistics giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Song song với đó là phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng số kết nối các khu công nghiệp, khu du lịch và các đô thị; mở rộng không gian phát triển theo mô hình 1 trục động lực, 2 cực phát triển, 3 vùng, 4 trụ cột kinh tế, lấy trục động lực sông Hồng làm trung tâm để lan tỏa phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng Thị Dung trò chuyện với đồng bào xã Mỏ Vàng.

Thứ ba là tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Lào Cai tập trung phát triển bốn trụ cột kinh tế: kinh tế cửa khẩu và thương mại quốc tế với trọng tâm là cửa khẩu thông minh, logistics và khu kinh tế qua biên giới; phát triển công nghiệp theo hướng chế biến sâu, sử dụng hiệu quả tài nguyên; phát triển du lịch chất lượng cao, xây dựng Sa Pa, Y Tý trở thành điểm đến mang tầm quốc tế, các khu du lịch khác trở thành điểm đến tầm khu vực; phát triển nông nghiệp hàng hóa với các cây, con chủ lực như dược liệu, chè, quế, chuối, dứa, dâu tằm…, ưu tiên nông nghiệp hữu cơ, có chỉ dẫn địa lý, gắn sản xuất với chế biến, thị trường và du lịch.

Thứ tư là phát triển xã hội hài hòa, lấy con người và hạnh phúc của Nhân dân làm trung tâm. Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm, thu nhập; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại.