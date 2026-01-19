Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Phân công lãnh đạo trực xử lý công việc trong thời gian diễn ra Đại hội XIV

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên trực xử lý công việc trong thời gian Đoàn đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo phân công lãnh đạo trực xử lý công việc trong thời gian Đoàn đại biểu thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy phân công Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên trực xử lý công việc trong thời gian Đoàn đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Phạm Quí Tiên phụ trách chung việc thường trực xử lý công việc tại thành phố, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, liên tục của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thông suốt; không để ách tắc công việc, không ảnh hưởng đời sống nhân dân, doanh nghiệp và hoạt động bình thường của xã hội.

tay-phuong2.jpg

Ban Thường vụ Thành ủy cũng phân công ông Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy làm Tổ trưởng Tổ giúp việc chung các cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội.

* UBND TP. Hà Nội cũng thông báo ủy quyền cho Chánh Văn phòng UBND thành phố trực xử lý công việc trong thời gian Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố điều hành hoạt động chung và ký thừa ủy quyền các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Thiết cũng sẽ điều hành, chủ trì họp liên ngành xử lý công việc theo chủ trương đã được UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố thống nhất về nguyên tắc; Ký văn bản chỉ đạo, xử lý, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, chỉ đạo, xử lý đối với các tình huống phát sinh...

Trường hợp có vấn đề đột xuất, tình huống khẩn cấp, Chánh Văn phòng UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên và trao đổi, phối hợp với Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Thành Long để giải quyết.

Thanh Hiếu
#Ủy quyền #Trực lãnh đạo #Phạm Quí Tiên #Chánh Văn phòng UBND thành phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục