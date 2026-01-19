Hà Nội: Phân công lãnh đạo trực xử lý công việc trong thời gian diễn ra Đại hội XIV

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên trực xử lý công việc trong thời gian Đoàn đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo phân công lãnh đạo trực xử lý công việc trong thời gian Đoàn đại biểu thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy phân công Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên trực xử lý công việc trong thời gian Đoàn đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Phạm Quí Tiên phụ trách chung việc thường trực xử lý công việc tại thành phố, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, liên tục của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thông suốt; không để ách tắc công việc, không ảnh hưởng đời sống nhân dân, doanh nghiệp và hoạt động bình thường của xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng phân công ông Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy làm Tổ trưởng Tổ giúp việc chung các cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội.

* UBND TP. Hà Nội cũng thông báo ủy quyền cho Chánh Văn phòng UBND thành phố trực xử lý công việc trong thời gian Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố điều hành hoạt động chung và ký thừa ủy quyền các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Thiết cũng sẽ điều hành, chủ trì họp liên ngành xử lý công việc theo chủ trương đã được UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố thống nhất về nguyên tắc; Ký văn bản chỉ đạo, xử lý, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, chỉ đạo, xử lý đối với các tình huống phát sinh...

Trường hợp có vấn đề đột xuất, tình huống khẩn cấp, Chánh Văn phòng UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên và trao đổi, phối hợp với Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Thành Long để giải quyết.