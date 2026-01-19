Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đoàn Chủ tịch Đại hội XIV gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
TPO - Sáng 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Sáng 19/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đã đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

tp-191phientrubi10-8860.jpg
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng, sáng 19/1. Ảnh: Như Ý.

Toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.

tp-191phientrubi22.jpg
Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng, sáng 19/1. Ảnh: Như Ý.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Buổi chiều, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
