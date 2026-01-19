Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý

TPO - Sáng 19/1, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên trù bị Đại hội.

tienphong-191trubi2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.
tienphong-191trubi.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.
tt.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
tp-191trubi5.jpg
191trubi10.jpg
tp-191dh5.jpg
Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Như Ý.
tp-191trubi3.jpg
tp-191trubi2.jpg
tp-191trubi7.jpg
Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Như Ý.
tp-191trubi4.jpg
tp-191dh6.jpg
tp-191dh7.jpg
Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Như Ý.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước. Sáng nay, 19/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), đại hội tiến hành phiên trù bị.

Tại cuộc họp báo trước đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Nhân dân rất trông đợi vào Đại hội XIV về những quyết sách chiến lược để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam. Đây chính là thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ước vọng của toàn dân tộc để đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
#Đại hội XIV của Đảng #Đại hội XIV #Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng #Đại hội XIV của Đảng tiến hành phiên trù bị #phiên trù bị Đại hội XIV #Tổng Bí thư Tô Lâm #lãnh đạo Đảng #Nhà nước

