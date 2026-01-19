Tiếp tục hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhất là tổ chức đầu mối bên trong

TPO - Trong năm 2026, các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, tiếp tục hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhất là tổ chức đầu mối bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và đơn vị sự nghiệp.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025.

Chính phủ thống nhất đánh giá, năm 2025, nhờ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với việc đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, 22/26 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 5 năm 2021 – 2025.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu một giai đoạn phát triển mới với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đây cũng là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Tiếp tục hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy (Ảnh minh họa)

Thống nhất chủ đề điều hành của năm 2026 là "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá; tăng trưởng bền vững", Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục nỗ lực, hành động quyết liệt hơn nữa, phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức.

Chính phủ yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không "lạm dụng" quy trình xây dựng văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn; chủ động nghiên cứu, xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đổi mới mạnh mẽ chế độ công vụ, công chức

Nghị quyết yêu cầu khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch để triển khai thi hành các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết; khẩn trương ban hành theo thẩm quyền đầy đủ các thông tư quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội; khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu, trong năm 2026, các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, tiếp tục hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhất là tổ chức đầu mối bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và đơn vị sự nghiệp của cả hệ thống hành chính từ trung ương đến cơ sở.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, liên tục; đổi mới mạnh mẽ chế độ công vụ, công chức để đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia, quản trị địa phương hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.