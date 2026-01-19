Bảo đảm giao thông thông suốt, an ninh trật tự được giữ vững phục vụ Đại hội XIV của Đảng

TPO - Ngày đầu tiên diễn ra các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, trật tự an toàn giao thông phục vụ sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Đoàn xe chở đại biểu di chuyển trên các tuyến phố Thủ đô.

Từ 4h45 sáng 19/1, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm có các đoàn xe đại biểu đi qua, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và khu vực Trung tâm hội nghị Quốc gia, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an cơ sở và các lực lượng khác đã ứng trực bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ ngày đầu diễn ra các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các lực lượng Công an thành phố đã phân luồng giao thông linh hoạt, bảo đảm trật tự, an toàn trên tuyến; tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy, điều hành; không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất; hạn chế tối đa tác động đến sinh hoạt bình thường của nhân dân…

An ninh tại các khu vực được bảo đảm.

Nhờ việc thông báo rộng rãi lộ trình thay thế, lưu lượng phương tiện cá nhân trên các tuyến đường cấm đã giảm đáng kể. Các tuyến đường nội đô có sự hiện diện dày đặc của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động để hướng dẫn, giúp dòng xe di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Cùng với đó, Công an các phường, xã có tuyến giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã trực tiếp nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an thành phố trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Người dân dừng chờ khi đoàn xe di chuyển qua.

Người dân cũng đã chủ động cập nhật lộ trình qua phương tiện thông tin đại chúng, lựa chọn các cung đường vòng để tránh khu vực hạn chế. Bên cạnh đó, người dân tham gia giao thông đã tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe ưu tiên làm nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tuân thủ triệt để theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho xe ưu tiên.

Quán triệt yêu cầu xuyên suốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Công an thành phố Hà Nội đã bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ Đại hội XIV ngay từ những giờ phút đầu tiên, những góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, văn minh, thân thiện; qua đó thể hiện quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.