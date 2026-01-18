Bắt khẩn cấp đối tượng cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế

TPO - Từ tin báo về một đối tượng cầm hung khí rượt chém người giữa ban ngày tại khu vực quán cà phê ở bờ nam sông Hương, Công an TP. Huế đã vào cuộc điều tra, bắt giữ khẩn cấp người liên quan để xử lý theo quy định.

Ngày 18/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với L.V.H. (SN 1997, trú xã Bình Điền, Huế) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Đối tượng H. cầm dao rựa rượt chém người tại quán cà phê ở Huế. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí giống rựa rượt đuổi một người khác trước một quán cà phê ven bờ nam sông Hương, khu vực trung tâm TP. Huế. Vụ việc xảy ra giữa ban ngày, khiến nhiều khách hàng và nhân viên tại quán hoảng loạn, gây mất an ninh trật tự và tạo tâm lý bất an trong dư luận.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết thêm, khoảng 12h20 ngày 16/1, Công an phường tiếp nhận tin báo về vụ xô xát xảy ra tại quán cà phê khu vực bến thuyền số 5, đường Lê Lợi, cạnh sông Hương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý.

Đối tượng L.V.H. bị công an bắt giữ.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, anh V.T.D. (SN 2000, trú kiệt 197 đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa) ngồi uống cà phê cùng anh H.Đ.Q.T. (SN 2003, trú đường Phan Chu Trinh, phường Thuận Hóa) và L.V.H. Trong lúc nói chuyện, giữa anh D. và L.V.H. phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi.

Sau đó, L.V.H. đã sử dụng rựa truy đuổi và gây thương tích cho anh D. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau đó, Công an phường Thuận Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Huế khẩn trương truy xét, làm rõ hành vi của đối tượng H. để xử lý theo quy định pháp luật.