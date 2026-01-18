Bắt quả tang 28 đối tượng sát phạt cờ bạc

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Long Phú Thuận tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 28 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Chiếu bạc được các đối tượng tổ chức tại khu đất trống thuộc ấp Long Hưng, xã Long Phú Thuận.
Tại hiện trường, công an tạm giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc, 18 xe motoo, hơn 190 triệu đồng.
Sới lắc tài xỉu do đối tượng Trần Bảo Vủ (thường gọi Vủ Buôn, SN 1984, trú xã Long Phú Thuận, Đồng Tháp) tổ chức.