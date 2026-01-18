Bắt quả tang 28 đối tượng sát phạt cờ bạc

TPO - Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang một điểm đánh bạc quy mô lớn tại xã Long Phú Thuận, với 28 đối tượng than gia sát phạt.

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Long Phú Thuận tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 28 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Chiếu bạc được các đối tượng tổ chức tại khu đất trống thuộc ấp Long Hưng, xã Long Phú Thuận.

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường

Tại hiện trường, công an tạm giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc, 18 xe motoo, hơn 190 triệu đồng.

Sới lắc tài xỉu do đối tượng Trần Bảo Vủ (thường gọi Vủ Buôn, SN 1984, trú xã Long Phú Thuận, Đồng Tháp) tổ chức.