Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nguyên nhân Tiktoker Phú Tử bị khởi tố

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vũ Hoàng Phú người nổi tiếng trên mạng xã hội Tiktok với tên Phú Tử bị khởi tố để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tối 17/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Phú (26 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

dn.jpg
Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Phú (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Theo thông tin từ cơ quan công an, Phú là tu sĩ Phật giáo với pháp danh Thích Minh Vương. Ngoài ra, Phú còn là chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok tên Phú Tử khoảng 1,2 triệu người theo dõi.

Là cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên không gian mạng, nhưng do nhận thức pháp luật còn hạn chế, Phú đã có những hành vi thiếu kiểm soát.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Phú được giải thích đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của bản thân, lý do bị khởi tố cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

Từ đó, Phú đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và nhận thức được những hậu quả mà hành vi của mình đã gây ra đối với xã hội.

Cũng theo cơ quan công an, trước đó tại TAND tỉnh Đồng Nai, Phú sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung trong lúc lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đang áp giải bị cáo này rời khỏi phòng xét xử.

Vụ việc xảy ra khiến cho phiên tòa bị náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của tòa án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hương Chi
#Phú Tử #khởi tố #gây rối #Tiktok #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục