Pháp luật

Google News

Hà Nội: Vừa ra khỏi nơi cai nghiện đã gây ra 6 vụ trộm xe SH

Thanh Hà
TPO - Vừa ra khỏi nơi cai nghiện ma túy, Nguyễn Văn Duy đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy SH và bị lực lượng Công an bắt giữ.

trom-cap.jpg
Đối tượng bị bắt giữ.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối ngày 15/1, tổ công tác Công an phường Cửa Nam làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngõ 82 Thợ Nhuộm phát hiện đối tượng trộm cắp chiếc xe máy Honda SH.

Ngay lập tức, tổ công tác đã cùng người dân bắt giữ đối tượng và làm rõ là Nguyễn Văn Duy (SN 1985, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội).

Đấu tranh khai thác, Công an phường Cửa Nam xác định, trong cùng ngày đối tượng liên tiếp thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy Honda SH khác trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Duy đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy; vừa đi cai nghiện ma túy về ngày 15/1.

Toàn bộ số xe trộm được, Duy mang đi cất giấu ở một số nơi, trong đó có nơi ở của An Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Kiểm tra nhà của An Anh Tú, cảnh sát phát hiện đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở.

Hiện Công an phường Cửa Nam đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Thanh Hà
#Trộm cắp xe máy #Vừa cai nghiện về đã đi trộm cắp #Trộm cắp xe máy ở Hà Nội #Bắt giữ đối tượng trộm cắp

