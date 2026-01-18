Tạm giữ khẩn cấp lái xe gây tai nạn khiến 3 người chết trên Quốc lộ 6

TPO - Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự trong thời hạn 3 ngày đối với Nguyễn Văn Hướng (SN 1983, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

Công an Sơn La giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hướng.

Trước đó, khoảng 4 giờ 26 phút ngày 17/01, tại Km225+150 Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 26F - 008.51 do Nguyễn Văn Hướng điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La, bất ngờ lao xuống hố sâu phía lề đường bên phải theo chiều đi.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương và phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do Nguyễn Văn Hướng khi điều khiển xe ô tô khách đi qua đoạn đường cong cua, trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn ướt nhưng không bảo đảm tốc độ an toàn. Hậu quả là xe bị trượt lết trên mặt đường rồi lao xuống hố sâu bên lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hướng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là lái xe đường dài và xe chở khách, cần chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, nhất là khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, trời mưa đường trơn, tầm nhìn hạn chế.