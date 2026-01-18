Khởi tố nhóm đối tượng bán 2 thiếu nữ cho quán karaoke

TPO - Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình khởi tố bắt 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.

Ngày 18/1, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Dương (SN 2007, trú xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; bắt giữ, điều tra đối với Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2000, thường trú tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk; hiện ở phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Vi Văn Mạnh (SN 2003, trú tại xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua mạng xã hội, Tuấn có thỏa thuận với chủ tài khoản Facebook “Kẹo Tino” của Đỗ Lệ Thủy (SN 2009, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) nếu tìm được nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke thì Tuấn sẽ trả công xứng đáng.

Quá trình điều tra xác định, khoảng giữa tháng 12/2025, khi biết cháu V.T.T (SN 2011) và cháu T.T.V (SN 2012), cùng trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên có nhu cầu xin làm công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thủy đã lừa 2 cháu đến Bắc Ninh để xin việc.

Khi cháu T. và V. đến nhà trọ của Thủy tại xã Yên Trung, Thủy báo cho Tuấn đã tìm được 2 nữ nhân viên phục vụ quán hát.

Nhận được thông tin của Thủy, Tuấn rủ thêm đối tượng Mạnh đi cùng mình từ tỉnh Thanh Hóa ra Bắc Ninh. Tại đây các đối tượng ép cháu T. và V. đi làm nhân viên quán hát nhưng 2 cháu không đồng ý. Tuấn đã giao cho Thủy 10 triệu đồng, rồi tiếp tục ép 2 cháu đi cùng Tuấn và Mạnh.

Khi biết Nguyễn Đại Dương (SN 2007, trú tại xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), là nhân viên một quán karaoke tại xã Gia Viễn đang có nhu cầu tuyển nhân viên quán hát, Tuấn và Mạnh đã thuê taxi từ Bắc Ninh đến Ninh Bình bán 2 cháu T. và V. cho Dương với số tiền 14 triệu đồng.

Số tiền bán 2 cháu T. và V., Tuấn trả cước xe taxi 1,1 triệu đồng, chia cho Mạnh 300 nghìn đồng, còn 12,6 triệu đồng Tuấn sử dụng tiêu xài cá nhân.

Do cháu T. và V. không đồng ý làm nhân viên quán hát, ngày 14/1, Dương đã sử dụng 2 cháu để khống chế, buộc bố cháu T. là anh V.A.K (trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên) phải giao cho mình 17 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Riêng đối tượng Đỗ Lệ Thủy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.