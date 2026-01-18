Kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng sa lưới

TPO - Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc quy mô lớn, hoạt động tinh vi, có sự phân cấp chặt chẽ thông qua các tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến.

Nguyễn Huy Việt, biệt danh là Việt “Bài”. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây chủ yếu cư trú tại địa bàn tỉnh Nam Định (cũ) và tỉnh Ninh Bình (cũ), đều là đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Các đối tượng không trực tiếp quen biết nhau, phân công vai trò cụ thể, liên lạc chủ yếu thông qua mạng Internet và các ứng dụng mạng xã hội để điều hành hoạt động cá độ.

Theo cơ quan công an, đối tượng cầm đầu, giữ vai trò tổng đại lý là Nguyễn Huy Việt (thường gọi là Việt “Bài”, SN 1993, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình), đối tượng nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự. Dưới Việt là 4 đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý gồm: Nguyễn Hải Chiều (SN 1994), Nguyễn Văn Ánh (SN 1996), Đặng Hiệu Anh (SN 1998), cùng trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Trịnh Văn Thành (SN 1972, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Huy Việt trực tiếp quản lý tài khoản tổng đại lý, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý, giao cho các đối tượng nêu trên tiếp tục phân phối thành các tài khoản cá độ cho các “con bạc” trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá cược các trận bóng đá để thu lợi bất chính. Ngoài ra, Việt còn trực tiếp cấp tài khoản cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: CACC.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành; riêng Nguyễn Huy Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Đinh Văn Đạt (SN 1991), Trần Văn An (SN 1989), cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Thế Trung (SN 1989, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành về hành vi Tổ chức đánh bạc; đồng thời khởi tố bị can đối với Đinh Văn Đạt, Trần Văn An và Nguyễn Thế Trung về hành vi Đánh bạc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.