Bắt hai tên tội phạm người nước ngoài trốn truy nã sang Việt Nam

TPO - Sau thời gian lẩn trốn qua nhiều địa bàn, hai đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm mang quốc tịch Trung Quốc đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho phía Trung Quốc.

Hai đối tượng truy nã bị bắt giữ và được bàn giao gồm: Zhang Zhen (SN 1987) và Li Dawei (SN 1989). Đây là các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm bị Công an Trung Quốc truy nã trước đó.

Theo hồ sơ truy nã của Công an thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thì từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2021, Zhang Zhen cùng với đồng phạm đã liên hệ với người bán bất động sản để lấy nguồn nhà ở; đồng thời, tìm kiếm những người mua giả không có khả năng mua, hướng dẫn chủ sở hữu bất động sản thực hiện giao dịch bất động sản với những người mua giả này.

Sau đó, nhóm này đã lấy được thư cam kết vay vốn thông qua các trung gian cho vay. Bằng cách trả trước 30%, băng nhóm này đã chiếm được lòng tin của người bán. Sau khi chuyển nhượng bất động sản thành công, Zhang Zhen cùng với đồng phạm đã ngay lập tức thế chấp tài sản cho các công ty cho vay và từ chối thanh toán số tiền còn lại. Tính đến thời điểm khởi tố, nhóm này đã lừa đảo 26 nạn nhân với tổng số tiền lừa đảo lên tới 21,1527 triệu nhân dân tệ (tương ứng khoảng 80 tỷ đồng Việt Nam).

truy-na.jpg
Bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế cho Trung Quốc.

Còn đối với Li Dawei, theo hồ sơ truy nã của Công an thành phố Chiết Giang, tỉnh Quảng Đông, Li Dawei đã có hành vi tiếp tay rửa tiền bất hợp pháp cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản để được hưởng với mức hoa hồng 30% bằng cách cung cấp tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền bất hợp pháp, sau đó dùng số tiền đó mua vàng, rồi đổi vàng lấy tiền điện tử với số tiền hưởng lợi rất lớn.

Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Trung Quốc, hai đối tượng đã lẩn trốn sang Việt Nam. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, hai đối tượng trên đã bị phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc.

Nguyễn Thắng
