Đối tượng có biểu hiện 'ngáo đá' đột nhập trụ sở công an

TPO - Một đối tượng dương tính với ma túy, có biểu hiện kích động mạnh, vừa bị lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP. Cần Thơ khống chế khi đột nhập trái phép vào trụ sở công an tại phường Phú Lợi.

Theo Công an TP. Cần Thơ, rạng sáng 18/1, Tổ Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trong quá trình tuần tra tại phường Phú Lợi đã phát hiện một đối tượng có dấu hiệu bất thường, đột nhập trái phép vào Trụ sở Khối Cảnh sát (ở phường Phú Lợi).

Đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” bị phát hiện khi đột nhập trái phép vào trụ sở công an. Ảnh: CACT.

Tại hiện trường, đối tượng có biểu hiện kích động mạnh, không làm chủ được hành vi, nghi do sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng triển khai khống chế, bắt giữ và bàn giao đối tượng cho Công an phường Phú Lợi để tiếp tục xử lý.

Qua xác minh, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Nhớ (SN 1999, trú xã Đại Hải, TP. Cần Thơ). Kết quả test nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy.

Công an phường Phú Lợi đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý.