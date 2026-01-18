Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Xử phạt người đàn ông mời du khách nước ngoài sử dụng ma túy ở phố cổ

Thanh Hà
TPO - Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã chỉ đạo tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an TP Hà Nội xác minh, xử lý người đàn ông có hành vi mời du khách nước ngoài sử dụng ma túy ở phố cổ.

ban-sao-ma-tuy.jpg
Hình ảnh người đàn ông có hành vi mời du khách nước ngoài sử dụng ma túy. Ảnh cắt từ clip.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thời gian vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện video clip một người Việt Nam mời du khách nước ngoài sử dụng ma túy ở khu vực phố cổ Hà Nội, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Thủ đô nói riêng, Việt Nam nói chung.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chỉ đạo tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã mời H.Q.K (SN 1973, lao động tự do ở Hà Nội) lên làm việc. Tại cơ quan Công an, K. thừa nhận là người liên quan đến clip trên mạng.

H.Q.K khai nhận, trước đây từng làm nghề lái taxi, thường xuyên tiếp xúc với du khách nước ngoài tại khu vực phố cổ.

Nhận thấy một số du khách có nhu cầu sử dụng các chất ma túy, khoảng hai tuần trở lại đây, K. thường xuyên xuất hiện tại khu vực phố cổ với mục đích tiếp cận khách du lịch nước ngoài, mời chào bằng các từ ngữ như “weed coke MDMA” nhằm tạo lòng tin, sau đó đưa khách đến các cơ sở massage để hưởng hoa hồng. K khẳng định, không trực tiếp mua bán ma túy, không biết địa điểm cung cấp ma túy.

Căn cứ tài liệu xác minh và tính chất, mức độ vi phạm, tổ công tác đã kiến nghị Công an phường Hoàn Kiếm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với H.Q.K. số tiền 2,5 triệu đồng theo quy định của Luật Du lịch năm 2017; đồng thời làm việc, nhắc nhở chủ cơ sở massage có liên quan, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động, không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường du lịch.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường rà soát, nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, môi giới, mời gọi sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các khu vực tập trung đông khách du lịch.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy, mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện, là điểm đến du lịch lành mạnh trong mắt bạn bè quốc tế.

Thanh Hà
