Kiểm tra kho hàng ở Lạng Sơn thu giữ 319 khẩu súng quân dụng

TPO - Dưới vỏ bọc linh kiện sản phẩm thông tắc bồn cầu, Dương Ích Phong, quốc tịch Trung Quốc đã vận chuyển đưa về kho linh kiện của 319 khẩu súng quân dụng sau đó lắp ráp lại để bán ra thị trường.

Ngày 18/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh phá chuyên án tàng trữ súng quân dụng tại kho hàng số 43, đường Trục Chính, thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ có yếu tố người nước ngoài là chủ hàng.

Số linh kiện lắp ráp thành súng quân dụng được ngụy trang dưới dạng linh kiện sản phẩm thông tắc bồn cầu. Ảnh: CALS

Theo đó, ngày 6/1, lực lượng liên ngành gồm Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra kho hàng trên phát hiện và thu giữ 319 khẩu súng được ngụy trang dưới dạng linh kiện sản phẩm thông tắc bồn cầu. Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh có tính sát thương rất cao, các bộ phận cấu thành đều có tác dụng, hình dáng của súng quân dụng.

Lực lượng chức năng đã đưa sản phẩm đi giám định và thu được kết quả đều là súng quân dụng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Dương Ích Phong, (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc) là chủ khu hàng trên và thuê người đứng tên trên đăng ký hộ kinh doanh, quản lý hàng hóa tại kho. Số linh kiện trên được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam dưới dạng hàng hóa là bộ thông tắc bồn cầu.

Tại cơ quan điều tra, Dương Ích Phong khai nhận đã bán được khoảng 100 bộ linh kiện để lắp ráp thành súng quân dụng cho 2 trường hợp.

Dương Ích Phong bị cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CALS.

Căn cứ kết quả giám định và điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Ích Phong về tội danh Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Các quyết định trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.