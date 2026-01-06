Công an triệu tập người chia sẻ 70 tin bài từ các trang phản động

TPO - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng đã triệu tập người phụ nữ 67 tuổi để làm rõ về việc bà chia sẻ 70 tin, bài, video có nội dung bịa đặt, sai sự thật từ các trang phản động.

Ngày 6/1, thông tin từ Công an phường Thục Phán thuộc Công an tỉnh Cao Bằng, cơ quan triệu tập bà P.T.O. (67 tuổi, trú phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) để làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc từ các trang, kênh phản động.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình, từ tháng 7/2025 đến nay, bà O. sử dụng mạng xã hội Facebook đã chia sẻ hơn 70 tin, bài, video có nội dung bịa đặt, sai sự thật, được đăng tải từ các trang phản động như “thoibao.de”, “thoibao.world”, “Lê Trung Khoa”, “Nguyễn Văn Đài”, “Việt Tân”…

Đến cuối tháng 12/2025, Công an phường Thục Phán mời bà O. lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, người phụ nữ 67 tuổi thừa nhận do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin nên đã chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật mà không được kiểm chứng từ các trang mạng phản động.

Người phụ nữ ở Cao Bằng bị xử phạt vì chia sẻ thông tin từ nguồn phản động. Ảnh: CACC.

Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, phân tích rõ bản chất, tác hại và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, bà O. đã nhận thức được sai phạm, tự giác gỡ bỏ toàn bộ các nội dung sai sự thật đã đăng tải, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, cơ quan Công an đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.O. theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội. Không tham gia chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng; tuyệt đối không tiếp tay lan truyền nội dung từ các trang, kênh phản động, chống phá Đảng và Nhà nước.

Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu hoạt động chống phá, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.