Clip lực lượng an ninh cơ sở truy đuổi trộm như phim hành động

Tối 18/1, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh xe máy truy đuổi ô tô trên đường như phim hành động. Hình ảnh cho thấy, khi bị đuổi kịp, ô tô lập tức quay đầu, cán qua xe máy của lực lượng truy đuổi rồi tăng tốc bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 17/1, trên đường ĐT.741 đoạn qua địa bàn xã Phú Giáo, TPHCM.
Thời điểm trên, khi lực lượng an ninh cơ sở đang trên đường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì phát hiện có chiếc ô tô 7 chỗ nghi trộm chó nên đến kiểm tra. Lúc này, ô tô bất ngờ bỏ chạy.
Lực lượng chức năng dùng xe máy truy đuổi chặng đường dài trên tuyến ĐT.741, khi tới đoạn ngã ba thì ô tô dừng lại vì thấy lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường một vụ tai nạn giao thông.
Lúc này, ô tô quay đầu, cán qua xe máy của lực lượng truy đuổi rồi bỏ chạy theo chiều ngược lại.
Cơ quan chức năng đang truy tìm người và phương tiện liên quan để điều tra làm rõ.