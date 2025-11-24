Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Cảnh sát truy đuổi, khống chế kẻ cướp giật điện thoại trên phố

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe, cán bộ Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã kịp thời bắt giữ kẻ cướp giật điện thoại của người dân, sau khi nghe tin báo.

bat-giu.jpg
Cảnh sát bắt giữ đối tượng N.

Trước đó, tối 19/11, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân Phương (TP Hà Nội) đang hỗ trợ người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ làm sạch dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe, thì nhận được tin báo về đối tượng có hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn.

Ngay lập tức, bằng các biện pháp nghiệp vụ và phản ứng nhanh nhạy linh hoạt, thiếu tá Lê Quý Tùng và đại úy Nguyễn Mạnh Huy – Cảnh sát khu vực, đã chủ động truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ tang vật liên quan.

Danh tính đối tượng bước đầu được xác định là Trần Trọng N. (SN 2004, nơi ở hiện tại phường Xuân Phương).

Hành động trên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân Phương. Đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn cho người dân trên từng tuyến phố, từng khu dân cư.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thanh Hà
#Truy đuổi bắt giữ cướp giật #An ninh đô thị Hà Nội #Phòng chống tội phạm đường phố #Nỗ lực của lực lượng công an #An toàn cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục