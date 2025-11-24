Hà Nội: Cảnh sát truy đuổi, khống chế kẻ cướp giật điện thoại trên phố

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe, cán bộ Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã kịp thời bắt giữ kẻ cướp giật điện thoại của người dân, sau khi nghe tin báo.

Cảnh sát bắt giữ đối tượng N.

Trước đó, tối 19/11, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân Phương (TP Hà Nội) đang hỗ trợ người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ làm sạch dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe, thì nhận được tin báo về đối tượng có hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn.

Ngay lập tức, bằng các biện pháp nghiệp vụ và phản ứng nhanh nhạy linh hoạt, thiếu tá Lê Quý Tùng và đại úy Nguyễn Mạnh Huy – Cảnh sát khu vực, đã chủ động truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ tang vật liên quan.

Danh tính đối tượng bước đầu được xác định là Trần Trọng N. (SN 2004, nơi ở hiện tại phường Xuân Phương).

Hành động trên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân Phương. Đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn cho người dân trên từng tuyến phố, từng khu dân cư.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.