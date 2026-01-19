Đại sứ các nước gửi lời chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

TPO - Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại sứ các nước tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong chặng đường 40 năm đổi mới và bày tỏ tin tưởng các mục tiêu chiến lược mà Việt Nam đề ra cho giai đoạn tới.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh cho rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đánh dấu một cột mốc mới trong thời kỳ phát triển của Việt Nam sau 40 năm kể từ thời kỳ Đổi mới, là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Việt Nam và với bạn bè quốc tế, các nước láng giềng, các đối tác chiến lược của Việt Nam.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh. Ảnh: Như Ý

Đại sứ Khamphao Earthavanh đánh giá những thành tựu Việt Nam đạt được ngày càng khẳng định mạnh mẽ hơn khả năng lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đoàn kết, gắn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam. Đại sứ bày tỏ, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo và phát triển, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những định hướng toàn diện, là nền tảng cho Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới bền vững hơn, thành công hơn, quan hệ Việt Nam - Lào sẽ liên tục được tăng cường, vì lợi ích của người dân hai nước và vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chuyển lời chúc của Đảng Cộng sản và Nhân dân Cuba gửi tới Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam, chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công và đạt được những kết quả tốt đẹp.

“Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định con đường phát triển của mình: Xây dựng một xã hội lấy con người làm trung tâm, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hài hòa với môi trường, hòa bình và tích cực hội nhập với cộng đồng quốc tế”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nói trong thông điệp bằng video.

Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes gửi thông điệp chúc mừng. (Nguồn: ĐSQ Cuba)

Đại sứ Cuba nhấn mạnh, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua là minh chứng rõ ràng cho thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một xã hội phát triển, ổn định và tiến bộ.

“Từ nền tảng đó, chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam không chỉ tiếp tục củng cố những thành quả đã đạt được, mà sẽ thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đề ra cho giai đoạn phát triển sắp tới. Nhân dân Cuba trân trọng gửi lời chúc mừng, lời chúc tốt đẹp và thành công nhất tới Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama - Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt.

Là người sống và làm việc nhiều năm ở Việt Nam, Đại sứ Saadi Salama cho biết ông đã có dịp tham dự 5 kỳ Đại hội Đảng của Việt Nam, và Đại hội XIV là lần thứ 6 ông tham dự.

Đại sứ Saadi Salama nhận thấy rằng trong mỗi giai đoạn, Việt Nam luôn tìm cho mình con đường đi phù hợp để thực hiện nguyện vọng của cả dân tộc, để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước phát triển hùng cường.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama. Ảnh: Thu Loan

Đại sứ cho rằng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều thách thức, vì thế không chỉ được người Việt Nam mà nhiều người nước ngoài rất quan tâm.

“Tôi tin chắc chắn rằng với những kinh nghiệm sau hơn 80 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và với những nhà lãnh đạo luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những nghị quyết đúng đắn phục vụ lợi ích của nhân dân Việt Nam, vì sự hợp tác, phát triển và hòa bình trên thế giới”, Đại sứ Palestine nói.

Ông đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế và ngăn chặn sử dụng bạo lực để giải quyết những tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia.

“Tôi nhận thấy chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với những vấn đề liên quan đến việc thiết lập nền hòa bình lâu dài trên thế giới là rất đúng đắn. Chúng ta cần tuân thủ luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc và cùng nhau hợp tác để phát triển vì lợi ích chung chứ không phải chỉ của một bên nào đó”, Đại sứ Saadi Salama nói.